I monotipi ClubSwan 50 aprono la stagione agonistica dello Yacht Club Isole Toscana

Scarlino: L’anno agonistico dello Yacht Club Isole di Toscana ha preso avvio con un fine settimana dedicato agli Swan One Design. Nove i ClubSwan 50 che hanno testato le loro capacità tecniche nel golfo di fronte alla Marina di Scarlino per prepararsi al circuito The Nations League 2023, in partenza il mese prossimo a Villasimius, in Sardegna.







Il programma del weekend prevedeva una serie di regate di allenamento, in cui ogni squadra ha potuto finalizzare la messa a punto e testare vele e materiali. Al termine di una intensa 3 giorni, i team hanno lasciato la Marina di Scarlino soddisfatti dell'opportunità goduta: le condizioni meteo, infatti, sono state le più varie. Si è partiti con un crescente vento di maestrale il primo giorno, con tre prove tra i 10 e i 18 nodi; una giornata meteorologicamente complessa il secondo giorno, mentre nel terzo sono state disputate tre prove regolari con vento medio-forte di tramontana. Numerosi i velisti di calibro internazionale presenti a bordo delle imbarcazioni: il team Hatari, vincitore del circuito nel 2021 e nel 2022, schiera alla tattica il tedesco Markus Wieser, coadiuvato dal noto atleta neozelandese di America’s Cup e Volvo Ocean Race, Ross Halcrow, e dal navigatore Michele Ivaldi (ex Luna Rossa, TP52 Quantum Racing), riportando una netta vittoria (1-1-2-1-1-1 i parziali).





Al secondo posto l'italiana Drifter Sail, con a bordo l'olimpionico Laser e Star, nonché Campione del Mondo Star, Diego Negri e, al terzo posto, un'agguerrita Earlybird che da quest'anno schiera alla tattica il pluri-medagliato Laser e Star Robert Scheidt (Bra). Quanto a presenze importanti non sono da meno Moonlight, con alla tattica lo statunitense Andy Horton, o Perhonen che schiera Adrian Stead (GB).

La stagione della compagine scarlinese proseguirà, in crescendo, con la 52 Super Series Scarlino Sailing Week, in programma a fine maggio (29 maggio-3 giugno).

La Classe ClubSwan 50 sarà, invece, di nuovo protagonista alla Marina di Scarlino in chiusura di annata, con il Swan One Design Worlds (10-14 ottobre).





(foto Yacht Club Isole di Toscana)