I medici diventano chef con “Ricette della salute: il gusto della Maremma in un piatto”

Il concorso gastronomico per gli iscritti all'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Grosseto



Grosseto: Dopo la pittura, la scrittura e la fotografia, ora i medici sono chiamati a cimentarsi in cucina. “Ricette della salute: il gusto della Maremma in un piatto” è il tema del concorso gastronomico indetto per i propri iscritti dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Grosseto per l'edizione 2024 di “Ippocrate nell'arte”. E se nel 2021, 2022 e nel 2023 le qualità artistiche erano state espresse scattando una fotografia, scrivendo un racconto e dipingendo un quadro, questa volta l'abilità dei medici in un campo diverso dalla loro professione verrà giudicata ai fornelli: la prova consisterà nella realizzazione di un menù completo all'insegna della tradizione maremmana. Per iscriversi c'è tempo fino a mezzogiorno di venerdì 8 novembre, inviando alla pec dell'Ordine (info@pec.omceogrosseto.it) la domanda di partecipazione contenuta nel bando già inviato a tutti gli iscritti.

Per essere ammessi alla sfida, però, i medici dovranno seguire un breve corso per conseguire il patentino Haccp, necessario all'accesso alle cucine e al contatto con gli alimenti, che si terrà nella mattinata di sabato 23 novembre all'Istituto enogastronomico Leopoldo II di Lorena di Grosseto, dove verranno comunicati ai partecipanti tutti i dettagli del concorso come l'eventuale divisione in squadre, gli alimenti e i piatti protagonisti delle performance di arte culinaria. Proprio all'Istituto enogastronomico di via Giolitti, infatti, si terrà la prova vera e propria dei medici-chef: l'appuntamento è per sabato 30 novembre e i partecipanti (o le squadre) avranno a disposizione le cucine del Leopoldo II di Lorena per creare i propri menù con l'aiuto degli studenti. Al termine della prova sarà una giuria di esperti a decretare il menù vincitore, giudicato secondo i criteri dell'esecuzione e dell'impiattamento, della valorizzazione creativa dei prodotti proposti, dell'originalità, chiarezza e completezza della ricetta tradizionale e anche del valore nutrizionale. E chissà che della giuria non possa far parte anche qualche volto noto del mondo della cucina.

Il miglior menù sarà poi riproposto in occasione della cena della Festa del medico in programma sabato 14 dicembre, cucinato dagli allievi del Leopoldo di Lorena per tutti i commensali.

«L'iniziativa “Ippocrate nell'arte” – dichiara la dottoressa Paola Pasqualini, presidente dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Grosseto – è sempre stata molto partecipata dai nostri iscritti, e confidiamo che sarà così anche in questa occasione, in collaborazione con l'Istituto enogastronomico Leopoldo II di Lorena che ringrazio. Non avevamo mai proposto il tema della cucina, finora, e sappiamo che non sono pochi i medici appassionati dell'arte culinaria: per tutti loro è un'occasione da non perdere per mettere in pratica le loro abilità. Ci divertiremo a cucinare e poi a degustare tutti insieme le varie specialità alla Festa del medico del 14 dicembre».

