La Provincia di Grosseto trionfa ai Giochi Interprovinciali di Latina

Grosseto: Grande vittoria per la Provincia di Grosseto ai Giochi Interprovinciali di Latina organizzati nell’ambito del progetto Game Upi: nella sfida "Assalto alla Piazza" la squadra della Provincia di Grosseto ha brillato, conquistando il primo posto.



I giochi interprovinciali si sono svolti il 5 e 6 ottobre coinvolgendo le province dell'area centro, tra le quali, oltre a Grosseto, Fermo, Latina, Perugia, Viterbo, Frosinone, Rieti, Terni e Lucca.

L'arrivo delle delegazioni è avvenuto il 5 ottobre, con una calorosa accoglienza a Latina. Nel pomeriggio, i partecipanti hanno visitato il Parco Naturale di Fogliano. La sera, presso la sede di Latina Formazione, si è tenuta una cena sociale che ha visto riunite tutte le province partecipanti, un’occasione importante per favorire lo scambio culturale e l’amicizia tra i giovani atleti.

La giornata clou è stata domenica 6 ottobre, con i giochi interprovinciali articolati in tre fasi. La prima prova ha riguardato l'orienteering, una disciplina che ha messo alla prova l'abilità dei partecipanti nell'orientarsi in spazi aperti. Successivamente, le squadre si sono confrontate in una serie di giochi di squadra senza frontiere, tra cui il sitting volley, uno sport inclusivo che ha dato a tutti la possibilità di partecipare attivamente. La competizione si è poi conclusa con una emozionante caccia al tesoro, culminata con l’attesissima sfida "Assalto alla Piazza" dove Grosseto ha conquistato il primo posto.

La squadra della Provincia di Grosseto era composta dagli studenti del Liceo scientifico sportivo dell’IIS Pietro Aldi, Filippo Mariottini, Diego Bigoni, Niccolò Gallo, Niccolò Gargani, Niccolò Tortura, Giacomo Tirocchi, Matteo Donati e Jeal Barrera. Faceva inoltre parte della squadra Christian Marchini del Comitato Giovani Grosseto. A completare la delegazione grossetana erano presenti Marco Macherini, professore di educazione fisica presso il Polo Aldi; Edoardo Furi, portavoce del progetto, Maurizio Zaccherotti e Giacomo Fischi della UISP.

“Complimenti a tutti i ragazzi della squadra di Grosseto per l’impegno con cui hanno partecipato alla manifestazione. – commenta il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola – I giochi interprovinciali sono una delle tappe più importanti dell’iniziativa dell’Unione Province Italiane che è finalizzata a promuovere lo sport, e attraverso di esso, l'inclusione sociale. L’obiettivo principale dei giochi non è la competizione atletica, ma l’avvicinamento inclusivo alla pratica sportiva. Per tutti i partecipanti è stata un’esperienza di crescita all’insegna del divertimento, dello sport, della socializzazione e dell’integrazione.”

La prossima sfida si terrà a gennaio 2025 a Roma, dove le Province si incontreranno nuovamente per una nuova edizione dei giochi interprovinciali.

Il portavoce Edoardo Furi ringraziando Latina per l’ottima organizzazione e per l’ospitalità ha commentato:; "Speriamo che questo progetto possa proseguire, sarebbe bello poter organizzare i giochi interprovinciali anche nella nostra provincia”.

La Provincia di Grosseto partecipa a Game Upi con il progetto "Insieme Sportivamente", come capofila di un partenariato formato da: Upi regionale, le Province di Siena e Arezzo, Uisp Grosseto, Uscita di Sicurezza, Skeep Grosseto, Gea basket Grosseto, l’Istituto “Leopoldo II di Lorena”, il Liceo sportivo “Pietro Aldi”, l’Istituto “Pellegrino Artusi” di Chianciano Terme e l’Istituto omnicomprensivo statale “Fanfani-Camaiti”, che comprende l’Istituto professionale statale Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “M. Buonarroti” di Caprese Michelangelo.