Al via a novembre una nuova edizione del corso di oreficeria Confcommercio a Grosseto

Secondo studi autorevoli, con oltre 11.000 imprese e più di 30.000 addetti, che siano piccole botteghe come grandi marchi del lusso, l’Italia primeggia in Europa nel settore dell’oreficeria.



In questo scenario, non stupisce che le opportunità di lavoro per i giovani talenti che puntano a fare carriera in questo affascinante comparto siano tante e spesso molto interessanti.

Con queste premesse, Confcommercio Grosseto annuncia l’avvio a novembre di una nuova edizione del corso di oreficeria.

Grosseto: “Sono lieta di annunciare questa ripartenza – afferma Alessandra Merli, presidente dell’Agenzia formativa di Ascom Confcommercio Grosseto e presidente provinciale del sindacato di categoria Federpreziosi – Anche perché parliamo di un corso ben collaudato e che, nel corso degli anni, ha ‘sfornato’ professionisti. Abbiamo iniziato diversi anni fa, siamo stati forse i primi, e l’idea è nata da un’urgenza, quella del ricambio generazionale nelle gioiellerie del territorio che, come sindacato di categoria, rappresentiamo. Ed ammettiamo con orgoglio che molti ragazzi hanno trovato un impiego nel settore subito dopo aver concluso il nostro percorso formativo. Anche per questi risultati, riceviamo richieste durante tutto l’anno, ma i posti disponibili sono e saranno, come sempre, limitati poiché riteniamo fondamentale offrire un’attenzione personalizzata a ciascun allievo”.

Ulteriori informazioni pratiche: il corso di oreficeria Confcommercio Grosseto è articolato in 150 ore di formazione intensiva al fine di fornire un’ampia gamma di competenze pratiche e teoriche.

I partecipanti avranno l’opportunità di apprendere direttamente da maestri orafi-gioiellieri, affrontando tematiche che spaziano dalla progettazione e realizzazione di gioielli all’elaborazione di bozzetti e disegni.

Saranno trattate anche tecniche avanzate come l’incisione decorativa, la produzione di semilavorati in metalli preziosi, la lavorazione a sbalzo e a cesello, fino alla rifinitura e lucidatura, con un focus su gemmologia.

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni scrivere all’indirizzo formazione@confcommerciogrosseto.it o rivolgersi direttamente all’agenzia formativa della Confcommercio in via Tevere 17 a Grosseto, dove si trovano le aule-laboratorio che ospiteranno il corso.