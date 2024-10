I Maestri dell’Accademia Blue Moon di Grosseto a Ballando con le Stelle

Si, sabato 28 settembre sera a Roma alla prima puntata del famoso spettacolo di Rai 1 Ballando con le Stelle erano presenti tra il pubblico i titolari dell’Accademia di danze argentine Blue Moon di Grosseto “i maestri dei maestri” Tania Grisostomi e Luigi Bisello, titolari della struttura, con loro due loro maestri Michela Becci e Massimo Ariu cortesemente invitati dal dirigente all’intrattenimento dell'emittente pubblica dottor Claudio Fasulo tramite Artemare Club e il comandante Daniele Busetto che si è complimentato per la loro partecipazione. La prima puntata di Ballando con le Stelle, programma condotto da Milly Carlucci e da Paolo Belli che ha visto trionfare in prima battuta Nina Zilli con Pasquale La Rocca ma i tesoretti di Alberto Matano a Federica Pellegrini e Angelo Madonia e quello di Rossella Erra a Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli hanno cambiato le posizioni con Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli al primo posto, la classifica ha visto poi la votazione social che ha sovvertito ulteriormente la classifica, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono i vincitori di puntata, ad arrivare invece all'ultimo posto Furkan Palali ed Erica Martinelli, nessun concorrente eliminato. “Buon vento” a Ballando con le Stelle 2024 da parte di Artemare Club!



The Masters of the Blue Moon Academy of Grosseto at Dancing with the Stars

Yes, on Saturday 28 September evening in Rome at the first episode of the famous Rai 1 show Dancing with the Stars were present in the audience the owners of the Blue Moon Academy of Argentine dances in Grosseto "the masters of the masters" Tania Grisostomi and Luigi Bisello, owners of the structure, with their two teachers Michela Becci and Massimo Ariu kindly invited by the entertainment manager of the public broadcaster Dr. Claudio Fasulo through Artemare Club and commander Daniele Busetto who congratulated their participation. The first episode of Dancing with the Stars, a program hosted by Milly Carlucci and Paolo Belli saw Nina Zilli triumph in the first instance with Pasquale La Rocca but the treasures of Alberto Matano to Federica Pellegrini and Angelo Madonia and that of Rossella Erra to Luca Barbareschi and Alessandra Tripoli changed positions with Luca Barbareschi and Alessandra Tripoli in first place, the ranking then saw the social vote that further subverted the ranking, Bianca Guaccero and Giovanni Pernice are the winners of the episode, on the other hand, Furkan Palali and Erica Martinelli came in last place, no competitor eliminated. "Fair winds" at Dancing with the Stars 2024 by Artemare Club!