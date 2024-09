Cultura I Madrigalisti di Magliano in Toscana festeggiano il cinquantesimo compleanno 18 settembre 2024

18 settembre 2024 143

143 Stampa

Redazione

Rassegna di musica corale nella chiesa della S.S. Annunziata al quale partecipano la “Società Corale G. Puccini” e l’"Ensemble Polifonico G.P. da Palestrina" da Grosseto e il “Coro Ager Cosanus” da Orbetello. Magliano in Toscana: Per festeggiare il 50° compleanno i Madrigalisti di Magliano hanno pensato ad un bellissimo concerto. La serata, condotta da Stefano Venturelli, si svolgerà a Magliano in Toscana il 21 settembre alle ore 19:30 nella chiesa della S.S. Annunziata. Sarà un concerto delle tre Associazioni invitate, la “Società Corale G. Puccini”, l’"Ensemble Polifonico G.P. da Palestrina" da Grosseto, il “Coro Ager Cosanus” da Orbetello, alla presenza del sindaco di Magliano, Gabriele Fusini. «Un ringraziamento particolare - si legge nella nota degli organizzatori - a don Roberto Cracco per la disponibilità della chiesa e dei locali dell’oratorio ed un abbraccio commosso a Don Isacco Pezzotta che ci ha benedetti ed accompagnati con il suo indimenticabile sorriso per questi cinquanta anni. Con viva gratitudine evidenziamo il generoso intervento di sponsors e sovventori, Elettromare, Azienda bioagricola “La Selva”, Fattoria Mantellassi, Azienda agricola Poggio Brigante, ASD S.Andrea». Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura I Madrigalisti di Magliano in Toscana festeggiano il cinquantesimo compleanno I Madrigalisti di Magliano in Toscana festeggiano il cinquantesimo compleanno 2024-09-18T10:36:00+02:00 221 it Rassegna di musica corale nella chiesa della S.S. Annunziata al quale partecipano la “Società Corale G. Puccini” e l’"Ensemble Polifonico G.P. da Palestrina" da Grosseto e il “Coro Ager Cosanus” da Orbetello. PT1M /media/images/Madrigalisti-di-Magliano.jpg /media/images/thumbs/x600-Madrigalisti-di-Magliano.jpg Maremma News Magliano in Toscana, Wed, 18 Sep 2024 10:36:00 GMT