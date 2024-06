I Luoghi del Tempo il 2 giugno a Niccioleta, per gli 80 anni dalla strage nazifascista

Secondo appuntamento a Terra Rossa alla Marina di Scarlino con l’anteprima nazionale “A piedi nudi sulla terra”.



Niccioleta: Sono trascorsi 80 anni dalla strage nel villaggio minerario di Niccioleta (Massa Marittima), uno dei primi massacri di civili compiuti dai nazifascisti lungo la linea della ritirata dell’esercito tedesco, avvenuto tra il 13 e il 14 giugno 1944, che causò 83 vittime, tutti giovani minatori che lavoravano nella miniera di pirite. Un eccidio che ancora oggi viene visto come una ferita aperta per la comunità locale che non ha visto perseguiti coloro che avevano ordinato ed eseguito la strage, a eccezione della condanna per collaborazionismo ed omicidio di alcuni fascisti di Niccioleta.

Ed è anche questo che I Luoghi del Tempo 2024 vuole ricordare, domenica 2 giugno, oltre ai fatti storici: il dolore, la memoria e la ricostruzione di una comunità, entrando in contatto con chi, quella memoria, ha contribuito a portarla avanti, a preservarla. Sarà quindi di grande valore storico ed emozionale il programma pensato per questa quinta giornata del festival maremmano, con la consueta passeggiata letteraria (ore 18) che partirà dal Dopolavoro di Niccioleta per poi arrivare al Centro di Documentazione; protagonista dell’incontro sarà il celebre attore e scrittore Moni Ovadia, accompagnato da Claudia Castellucci (direttrice ATRIUM cultural Route of the council of Europe) e Roberta Pieraccioli (direttrice Musei di Massa Marittima).

A seguire (ore 19) al Centro di Documentazione, Gabriele Coen (clarinetto, sax) e Ziad Trabelsi (oud, voce) presenteranno il loro nuovo progetto in duo (prodotto da Toscana Produzione Musica), “Andalus-Sefarad…Dialoghi” (disco in uscita a novembre 2024): esponenti di punta rispettivamente della cultura musicale ebraica e araba nel nostro paese, i due musicisti intessono un fitto dialogo musicale che rivela le comuni radici di questi due popoli del Mediterraneo, attingendo alla musica tradizionale ma anche proponendo proprie composizioni originali che guardano al mondo della moderna improvvisazione jazzistica, alla world music, al blues e al rock.

Alle 20 chiuderà il programma il consueto aperitivo con prodotti tipici locali, a cura di Melosgrano.

Prosegue anche il 2 giugno (biglietti ancora disponibili) l’esperienza a Terra Rossa, a Marina di Scarlino, con “A piedi nudi sulla terra” installazione sonora tratta dal testo omonimo di Folco Terzani a cura di Elio Germano, presentata in anteprima nazionale a I Luoghi del Tempo nella giornata di sabato 1 giugno facendo registrare il tutto esaurito. Si ricorda che si tratta di una performance sonora della durata di sei ore (non è uno spettacolo canonico) con 58 punti audio presenti, così da rendere il percorso ancora più immersivo. L’ingresso sarà previsto dalle 20:30 e il pubblico, una volta tolte le scarpe, potrà entrare quando vuole e restare per tutto il tempo che desidera. Si ricorda che sarà vietato l’ingresso con i cellulari e con qualsiasi strumento elettronico e che i due autori non saranno necessariamente presenti durante la performance. Il progetto si sposterà al Ravenna Festival, dove sarà allestito dal 7 al 9 giugno.

I Luoghi del Tempo proseguirà con altre tre giornate di spettacolo (7, 8 e 20 giugno) e ospiti di rilievo come Paolo Rossi, Altan, Paolo Hendel, Mario Perrotta, Peppe Voltarelli, Michele Staino.

Da segnalare con particolare attenzione l’omaggio a Sergio Staino, previsto a Castiglione della Pescaia nel giorno del suo compleanno, l’8 giugno: protagonisti Altan, Paolo Hendel, Michele Staino e la Big Bang Orchestra (data attualmente sold out).

I luoghi del tempo è organizzato da Associazione M.Arte e realizzato con il sostegno della Regione Toscana, della Rete delle biblioteche e Archivi della Maremma, del Parco Nazionale delle Colline Metallifere dei comuni di Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Gavorrano, Grosseto, Orbetello, Roccastrada, Scarlino.

Con il contributo di Fondazione CR Firenze e CESVOT; main sponsor CONAD.





I LUOGHI DEL 2 GIUGNO

Niccioleta e Campiano sono state le ultime miniere di pirite attive del massetano. Campiano chiuse nel 1994 ma già nel 1980 i minatori, prevedendone la fine, si dettero da fare perché non se ne perdesse per sempre la memoria e nacque, grazie a loro, il Museo della miniera di Massa Marittima. L’abitato di Niccioleta, tristemente conosciuta per un eccidio nazista del 1943, è un notevole esempio di villaggio minerario dei primi del ‘900.

Terra Rossa è un sito di archeologia industriale situato al Puntone di Scarlino, all’inizio del sentiero panoramico che conduce alle bellissime Cala Martina e Cala Violina. Agli inizi del 1900, in seguito alla scoperta di giacimenti di pirite nelle Colline Metallifere; rappresentò il terminal minerario in cui attraverso una teleferica arrivavano i minerali per essere imbarcati su navi attivo fino al 1968.

I LUOGHI DEL TEMPO E LA REDAZIONE GIOVANI

Il progetto ha come obiettivo il coinvolgimento di giovani della Provincia di Grosseto nella realizzazione e nella partecipazione ad eventi culturali, in particolare rassegne e festival di cinema, teatro, musica ed incontri letterari. Il gruppo di giovani coadiuverà l’organizzazione e la promozione del festival I Luoghi del Tempo anche attraverso l’uso dei linguaggi e degli strumenti più contemporanei e adeguati a un pubblico giovane, compresi i più importanti social network.

“Redazione Giovani” è uno dei progetti vincitori del bando “Siete presente. Con i giovani per ripartire”, realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì, dedicato a promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano nonché di facilitare il ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni.

La Redazione Giovani è un progetto di coinvolgimento e formazione di ragazzi delle scuole superiori della Provincia di Grosseto per l’inserimento nel mondo dell’organizzazione dello spettacolo dal vivo e della comunicazione. Nel 2024 saranno coinvolti gli studenti: Vittoria Barometri, Alberto Di Nella, Alessandro Falconi, Ilaria Leonelli, Emma Vannucchi; con il coordinamento di Benedetta Rustici.

PACCHETTI TURISTICI

Dal 2021 “I luoghi del Tempo”, insieme a VisitMaremma by Travel Today – Tour Operator Ufficiale del Parco delle Colline Metallifere, offre una proposta che coniuga cultura e turismo, proponendo un’interessante scelta di pacchetti turistici. Prezzi e dettagli su www.visitmaremma.net

INFO GENERALI, BIGLIETTI E PREVENDITE

Biglietto € 7

Ridotto € 5 per i possessori di Carta Insieme Conad

Si prega presentare le tessere all’ingresso degli eventi.

Max. 1 biglietto per ogni tessera

prevendite

IAT Follonica, via Roma 49

Tel. 0566 52012

prevendite online: www.festivaldimaremma.it - www.iluoghideltempo.it

prevendite “A piedi nudi sulla terra”: www.marte.18tickets.it (biglietto € 7 intero, € 5 ridotto possessori carta Insieme Conad max. 1 biglietto per carta).

N.B. Si consiglia generalmente di vestirsi con abiti comodi e con scarpe adatte alla campagna.

Info: IAT Follonica, via Roma 49

Tel. 0566 52012 - Email: maremmaarte@gmail.com

Info e programma: www.iluoghideltempo.it