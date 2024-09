I dinosauri di Jurassic Lagoon arrivano a Orbetello

Dal 6 al 15 settembre spettacolari creature preistoriche e tanti eventi animano il centro storico

Orbetello: Dal 6 al 15 settembre 2024 Orbetello accoglierà i dinosauri dI Jurassic Lagoon che trasformeranno i giardini chiusi del centro storico in un piccolo parco che offrirà intrattenimento per tutte le età con laboratori didattici, musica, buon cibo e il fascino intramontabile degli animali preistorici.

Una passeggiata tra creature che non smettono mai di incantare grandi e più piccoli: Jurassic Lagoon è la manifestazione, ideata e organizzata dalla Pro Loco Lagunare in collaborazione con il Comune di Orbetello, che va a completare e concludere il calendario delle manifestazione dell'estate 2024.

«Quest'anno – spiega il presidente della Pro Loco Lagunare, Lorenzo Scateni – abbiamo ritenuto di accompagnare le manifestazioni ormai consolidate con alcune novità: dal confronto all'interno della nostra associazione è nata di installare nel centro storico un piccolo parco a tema capace di ospitare numerose iniziative pensate per intrattenere tutte le età, che comprendono attività per ragazzi, musica e momenti conviviali. Appuntamenti in linea con lo spirito che anima la nostra Pro Loco, pensati sì per la promozione del territorio, ma anche per consolidare un sentimento di comunità tra i nostri concittadini».

«Giunti alla fine del nostro mandato triennale – aggiunge Scateni – ci auguriamo che una manifestazione come Jurassic Lagoon possa crescere e consolidarsi come le altre iniziative che caratterizzano l'estate e speriamo che questo auspicio possa realizzarsi grazie al contributo di nuove forze che vorranno contribuire alla crescita della nostra associazione che, come spesso ripetiamo, è patrimonio di tutti gli orbetellani».

Le riproduzioni dei dinosauri doneranno un'atmosfera jurassica ai giardini chiusi «Che – sottolinea l'assessore alla cultura, turismo e commercio del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali – con questa manifestazione tornano a essere il cuore pulsante dell'estate. E' importante, infatti, che i giardini chiusi siano costantemente valorizzati come cornice d'eccezione per iniziative sia culturali che d'intrattenimento, in quanto sono una delle perle del centro storico e portare cittadini e turisti al loro interno significa, ogni volta, aprirli a nuova vita e fare in modo che ognuno di noi li ami e li curi un po' di più».

«Ringraziamo – conclude Ottali – tutti i volontari che hanno reso possibile la stesura di un calendario di iniziative che hanno costellato l'intera stagione e tutte le nostre associazioni per aver collaborato per organizzare un'offerta di intrattenimento variegata e diffusa in ogni centro abitato del nostro territorio comunale».

JURASSIC LAGOON, IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO

Venerdì 6 settembre: inaugurazione ore 18.00

• Da domenica 8 settembre, tutti i giorni, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, laboratori didattici e trucca bimbi (giorni alterni);

• Sabato 7 settembre, dalle ore 21.00, spettacolo di Ballo Latino-americano a cura della Scuola Desigual asd.

• Domenica 8 settembre, dalle ore 21.00 spettacolo di danza a cura delle Habibi Belly Dancers e Sensual Dance Fit.

• Lunedì 9 settembre dalle ore 21.00 karaoke dei bambini.

• Venerdì 13 settembre dalle ore 21.00 musica da pianoforte: Edoardo Alberti e Alessia Malacarne pianoforte e tastiera; Livia Avagliano flauto traverso; Marcello Solimeno chitarra e violoncello; Agata Di Noi violino; Chiara Cionco presentatrice e voce.

• Sabato 14 settembre, dalle ore 15.00, “una giornata con il paleontologo Gianluca” una full immersion nel mondo della preistoria e dei dinosauri. Ore 22.30 in piazza eroe dei due mondi,”Notte Jurassica” dj set con dj Doc, dj Cappie e dj Simone Lionti

• Domenica 15 settembre, dalle ore 12.30, “tavolata jurassica” (su prenotazione al n. 347 940 6547), dalle ore 15.00, “una giornata con il paleontologo Gianluca” una full immersion nel mondo della preistoria e dei dinosauri.