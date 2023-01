I concerti di Fondazione Grosseto Cultura: il nuovo programma

Da febbraio a giugno nove appuntamenti nell’auditorium dell’Istituto musicale “Giannetti”



Grosseto: La rassegna “I concerti di Fondazione Grosseto Cultura” torna con nove appuntamenti, da febbraio a giugno, nell'auditorium “Carlo Cavalieri” dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”, in via Bulgaria. Tutti i concerti sono alle ore 17 e sono a ingresso libero.

Ecco il programma completo.

Si comincia sabato 11 febbraio con “Brass, Bros & Bass”, un concerto della band Brass Brothers che spazia dal blues alla musica leggera con musiche di Webbern, Morricone, Williams, Wonder e tanti altri. Sabato 4 marzo sarà la volta di “Sull’onda della melodia”: Alessio Manini al pianoforte con i suoi allievi e con il soprano Francesca Magdalena Giorgi eseguiranno celebri composizioni da Bach alle più note colonne sonore cinematografiche. Sabato 18 marzo il “Trio dell’Accademia Amiata ensemble” composto da Claudio Cavalieri al violino, Marina Zannerini al clarinetto e Ettore Candela al pianoforte, eseguirà brani di Shostakovich, Katchtaturian, Bartok, Stravinskij e Milhaud. Sabato 1 aprile la rassegna torna con un concerto sul tema “Centenario–recital su una chitarra del 1923”: Alessandro Benedettelli alla chitarra eseguirà musiche di Mertz, Transmann, Barrios Mangorè e Llobet. Sabato 15 aprile sarà la volta di Valentina Garofoli al violino, Michele Makarovich alla tromba, Alessandro Benedettelli alla chitarra e al mandolino, Laura Bianchi al violoncello: eseguiranno musiche di Vivaldi. Sabato 29 aprile un “Pianoforte a 4 mani”: Gala Chistiakova e Diego Benocci eseguiranno brani di Grieg per celebrare i 180 anni dalla sua nascita. Sabato 13 maggio il “Trio” composto da Valentina Garofoli al violino, Mirko Galeazzi al pianoforte e Alessandro Benedettelli alla chitarra si esibirà in un programma con musiche di Schwertberger, Castelnuovo Tedesco e Piazzolla. Sabato 27 maggio sul palco dell'auditorium sarà nuovamente la volta del “Pianoforte a 4 mani” di Gala Chistiakova e Diego Benocci con musiche di Beethoven. Infine, sabato 10 giugno, Ettore Candela proporrà un'introduzione all’ascolto del “Nabucco” di Verdi.

Tutte le informazioni sono anche su www.istitutomusicalegiannetti.it e www.fondazionegrossetocultura.it.