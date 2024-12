I 43 anni di Elettromar con i premi agli studenti più talentuosi del comprensorio

La “Messa in servizio 2024” dell'azienda alla Fonderia Leopolda di Follonica. Pacini, Confindustria: «Raggiunti grandi risultati in un anno difficile per tutti»

Follonica: Elettromar ha festeggiato 43 anni di attività nella tradizionale serata di “Messa in servizio” nella Fonderia Leopolda di Follonica. Un'occasione per ripercorrere i traguardi raggiunti nel 2024 dalla multinazionale hi-tech con sedi in tutto il mondo – l'ultima inaugurazione, pochi giorni fa, è il nuovo stabilimento di Pistoia – e per premiare il talento dei migliori studenti del comprensorio.

Alla serata, dopo il saluto della presidente Daniela Dominici, sono intervenuti i sindaci dei Comuni di Follonica (Matteo Buoncristiani), di Piombino (Francesco Ferrari) e di Pistoia (Alessandro Tomasi). Per Confindustria Toscana Sud hanno partecipato il presidente della delegazione di Grosseto, Francesco Pacini, e il responsabile di delegazione Giovanni Mascagni.

«Voglio ricordare che ho una storia lavorativa personale ventennale con Elettromar – ha dichiarato Francesco Pacini – e come dirigente dello stabilimento chimico Venator ho collaborato con tanti responsabili tecnici. Questa azienda è un modello per tutti e noi di Confindustria Toscana Sud siamo orgogliosi di averla come associata perché rappresenta l'esempio di come raggiungere grandi risultati lavorando in silenzio, senza proclami. E tutto questo nonostante il momento complesso e le difficoltà che tutti gli operatori economici stanno vivendo a livello globale, Elettromar compresa, perché lavora sui mercati internazionali producendo grandi benefici per tutto il territorio. Per questo Confindustria continuerà sempre a restare vicina all'azienda».

Gli alunni delle scuole superiori premiati da Elettromar con le borse di studio sono stati Lucia Cortino (Istituto tecnologico “Manetti – Porciatti” di Grosseto, docente Michele Meninno), Jacopo Vagnetti, anche corsista dell'Academy Elettromar (Istituto “Bernardino Lotti” di Massa Marittima, docente Lanfranco Stefanelli), Damiano Brini (Istituto “Carducci – Volta – Pacinotti” di Piombino, docente Nicla Robba), Christian Danti, Chiara Drovandie Guido Andreini (Istituto tecnologico statale “Silvano Fedi – Enrico Fermi” di Pistoia, docente Bruno Biagini),

Premi anche ai ragazzi dell'Istituto comprensivo Follonica 1 che hanno partecipato ai Giochi della matematica: Pietro Latini, Samuele Costabile e Massimo Ulivi (categoria CE: classi quarte e quinte della scuola primaria), Valeria Polchi, Aurora Amerini, Carlotta Vanni (categoria C1: classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado), Carlotta Noemi Biagioni, Alessandro Montomoli e Clara Balestri (categoria C2: classi terze della scuola secondaria di primo grado). Docenti accompagnatori: Luana Alessandri, Raffaella Barbato, Raffaella Minniti, Cristiano Stella.

Elettromar ha devoluto all'Associazione Abio – integrandolo con un contributo dell'azienda – il premio “Impresa sostenibile 2024” appena ricevuto dalla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno per il progetto dell'Academy aziendale: andrà a finanziare la sala d'aspetto del nuovo reparto Pediatria dell'Ospedale Misericordia di Grosseto, per renderlo “a misura di bambino” con l'allestimento di una sala giochi e decorazioni a cura dell'artista Sally Gallotti. Ha ritirato il contributo Stefania Guarrera, presidente di Abio Grosseto, con la collega Laura Formica.

Infine, come da tradizione, Elettromar ha premiato i dipendenti che hanno raggiunto traguardi di “anzianità” nella grande famiglia dell'azienda: Conal Fernandes e Luca Venturelli (15 anni di servizio), Stefano Cherubini e Alessia Fratoni (25 anni di servizio).