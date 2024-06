I 160 della Biblioteca “Zuccarelli” di Pitigliano: gli auguri della Rete Grobac

Importante “compleanno” per la biblioteca comunale che si trova a Palazzo Orsini e che rientrata, cinque anni fa, a far parte della rete delle biblioteche, degli archivi e dei centri di documentazione della provincia di Grosseto



Pitigliano: Compie 160 anni domani, mercoledì 5 giugno, la biblioteca “Francesco Zuccarelli” di Pitigliano. Una ricorrenza molto importante, per la struttura fondata nel 1864 per volere dell’ingegner Francesco Cagnacci che trova casa a Palazzo Orsini, uno degli edifici storici della piccola Gerusalemme. E dalla Rete Grobac, delle biblioteche e degli archivi di Maremma arrivano gli auguri per questa ricorrenza: la Biblioteca comunale di Pitigliano, infatti, è uno dei molti soggetti che vanno ad arricchire la Rete Grobac, con il suo patrimonio di volumi, fonti archivistiche, ma anche con la ricchezza immateriale dovuta alla sua storia. La Biblioteca, dopo alcuni anni di riduzione dell’attività, è rientrata a far parte della Rete 5 anni fa, mettendo a disposizione il proprio patrimonio, ma anche garantendo un punto importante di accesso ai servizi gratuiti di rete, per i cittadini che vivono o frequentano Pitigliano.