Hockey, vincono le giovanili della Blue Factor

Castiglione della Pescaia: Al Casa Mora goleada dell’under15 della Blue Factor: nel derby contro il Follonica finisce 14-1 per i biancocelesti. Gara praticamente senza storia con il primo tempo chiuso avanti 6-0 dal Castiglione. Poker di gol per Diego Bracali, tripletta per Lorenzo Cornacchini, doppiette per Filippo Giabbani e Lorenzo Turbanti, e reti per Filippo Bagnoli, Thomas Nucci e Mattia Sforzi. Castiglione primo a punteggio pieno.

Larga vittoria anche per l’under 17: nella sesta giornata il Castiglione passa per 12-2. Gara in ghiaccio già alla fine del primo tempo, 7-0 maremmano. Poker di reti per Diego Bracali, tripletta Giulio Donnini, doppietta di Francesco Cornacchini e reti di Filippo Agresti, Tommaso Bracali e Filippo Giabbani. Castiglione primo in classifica a punteggio pieno.

Campionato under 17 – zona 4

Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 2-12

SPV VIAREGGIO: Gabriele Toti, (Tommaso Alberto Bardi); Christian Volpi, Matteo Corretti, Lucrezia Barsaglini, Paolo Gerbi, Mattia Marlia, Lorenzo Faetti, Brian Guida, Alberto Belluomini. All. Jonathan Barsaglini.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Samaal Shareef, (Alexander Krocka); Lorenzo Turbanti, Giulio Donnini, Filippo Agresti, Tommaso Bracali, Diego Bracali, Lorenzo Rosadini, Francesco Cornacchini, Filippo Giabbani. All. Federico Paghi.

ARBITRO: Mattia Meneghetti di Viareggio.

RETI: pt (0-7) 4’59, 6’42 e 11’39 D.Bracali (C), 12’04 Donnini (C), 14’05 Cornacchini (C), 18’44 e 19’50 Donnini (C); st 2’23 T.Bracali (C), 6’11 Cornacchini (C), 8’13 Marlia (V), 8’26 Agresti (C), 14’50 Giabbani (C), 17’27 Corretti (V), 19’40 D.Bracali (C).

Campionato under 15 – zona 4

Blue Factor Castiglione-Follonica 14-1

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alexander Krocka, Michele De Salvatore; Filippo Giabbani, Filippo Bagnoli, Lorenzo Turbanti, Lorenzo Cornacchini, Thomas Nucci, Diego Bracali, mattia Sforzi, Lorenzo Rosadini. All. Massimo Bracali.

FOLLONICA: Roberto Del Viva, (Andrea Asta); Christian Galgani, Massimo Stoluto, Cristian Donati, Nicholas Bacci, Matteo Tonarelli, Niccolò Moda, Gioele Ricceri. All. Fabio Bellan.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (6-0) 0’33” e 2’07 Bracali (C), 3’52 Giabbani (C), 4’46 Turbanti (C), 5’20 Cornacchini (C), 7’35 Nucci (C); st 1’44 Sforzi (C), 4’43 pp Cornacchini (C), 6’28 Tonarelli (F), 6’30 Giabbani (C), 7’22 Turbanti (C), 10’29 Cornacchini (C), 11’53 Bracali (C), 12’37 Bagnoli (C), 16’40 Bracali (C).