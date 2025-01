Hockey: Serie B, la Blue Factor vince a Viareggio

Il Castiglione batte l’Spv 9-3. Sconfitta per l’under 23 a Sarzana 13-5 e pari per l’under17 contro il Forte dei Marmi 4-4

Castiglione della Pescaia: Terza vittoria consecutiva per la squadra di serie B: la Blue Factor guidata in panchina da Federico Paghi è andata a vincere sulla pista Dorando Petri contro l’Spv Viareggio per 8-3. Gara combattuta a dispetto del punteggio finale, con un Matteo Faelli superlativo, autore di cinque gol di ottima fattura. Primo tempo chiuso in vantaggio dai biancocelesti per 5-2, con il punteggio rimasto sempre in mano ai castiglionesi anche nel corso della ripresa. In rete con un gol ciascuno anche Lorenzo Nobili, Brando Santoni e Tommaso Bracali.

L’under 23 è invece stata battuta dal Sarzana per 13-5 al pala Tori. Primo tempo combattuto chiuso avanti dai liguri per 3-2. Nella ripresa il crollo del Castiglione nel finale, con il punteggio che si dilata in pochi minuti fino al 13-5. In rete per i biancocelesti Maldini e Santoni con una doppietta e rete di Francesco Cornacchini.

Pareggio quasi all’ultimo secondo per l’under 17. Al Casa Mora sono stati 40 minuti intensissimi. 2-0 per il Forte dei Marmi in avvio poi a metà del secondo tempo punteggio di nuovo in parità sul 3-3. Il 10° fallo rossoblù porta al tiro libero Francesco Cornacchini che sulla ribattuta del portiere segna il definitivo 4-4 ad una manciata di secondi dalla sirena. Castiglione al primo posto del girone quando manca una gara alla fine prima dei playoff.