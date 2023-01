Hockey serie B, il Carrefour Alice di scena domenica a Camaiore

Tornano in campo le giovanili

Grosseto: orna in campo domenica pomeriggio alle 18, sulla pista della Rotellistica Camaiore, la formazione del Carrefour Alice Rh Grosseto, nella seconda giornata del campionato di serie B. I ragazzi di Fabio Bellan, superati alla “Mario Parri” di via Mercurio dalla Blue Factor Castiglione per 8-5, al termine di cinquanta minuti comunque ben giocati, sono alla ricerca dei primi punti della stagione.

Il quintetto di casa, allenato da Riccardo Bianchi, è stato superato all’esordio dal Cgc Viareggio. Tutto lascia insomma prevedere un incontro equilibrato nel quale i biancorossi proveranno a mettere a frutto gli ultimi proficui allenamenti per conquistare i primi punti.

I convocati: Alessandro Del Viva, Saletti; Filippeschi, Bruzzi, Lorenzo Perfetti, Giusti, Bardini, Casini, Ciupi, Montomoli. All. Fabio Bellan.

Domenica ripartono anche i campionati giovanili, che stanno dando belle soddisfazioni al Circolo Pattinatori del presidente Stefano Osti. Il Papini under 11 di Fabio Bellan, quinto in classifica con 13 punti, gioca a mezzogiorno a Siena, mentre il Tuttauto Davitti under 13, guidato da Stefano Paghi, riceve alle 12 la visita, al centro sportivo di via Mercurio, del Viareggio Hockey. I biancorossi sono quarti con 13 punti, i versiliesi sono terzi con due punti in più.