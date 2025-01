Hockey, Serie A2: la Blue Factor al Casa Mora contro il Follonica

Castiglione nel derby cerca il riscatto dopo la sconfitta contro i Pumas. Rinviata la gara di serie B e ferma l’under 23. L’under 17 gioca a Viareggio contro i Pumas, mentre l’under 15 ospita l’Spv Viareggio

Vuole subito ripartire la Blue Factor: per l’ottava giornata del campionato di serie A2, la penultima d’andata, al Casa Mora alle 20.45 arbitro Donato Mauro di Salerno, la sfida è contro l’Iren Follonica. Per il Castiglione è la terza gara consecutiva fra le mura amiche, complice anche il turno di pausa, e dopo lo stop contro i Pumas Ancora Viareggio dello scorso sabato, l’obbiettivo della truppa di Massimo Bracali è di tornare al successo. Come detto però un derby nasconde sempre delle insidie, e la squadra del golfo di Alberto Aloisi anche se ha raccolto solo un successo fin qui contro il Roller Salerno, rimane un quintetto pieno di giovani talenti. A partire dai portieri: da Ernesto Maggi a Marco Mugnaini allo stesso Alessandro Grossi un ex. In avanti occhio ad Adriano Maggi e Jacopo Mariotti. In casa biancoceleste in netto miglioramento le condizioni di Mattia Piro, ormai prossimo a tornare disponibile. «Come ogni derby noi vogliamo vincere – ha sentenziato il portiere dell’HcC Michael Saitta al termine del match contro il Viareggio – dobbiamo subito lasciarci alle spalle la sconfitta contro i Pumas».

La serie B, su richiesta dei Pumas Ancora Viareggio, ha rinviato la gara del quarto turno al 19 febbraio. Ferma l’under 23 che tornerà a giocare il 7 febbraio contro l’Spv Viareggio. In pista l’under 17, domenica alle 11, con la trasferta a Viareggio contro i Pumas per la decima e ultima giornata di campionato. Il Castiglione poi il 9 febbraio recupererà la gara contro il Sarzana dell’ottava giornata. L’under 15 per l’11° giornata ospita, sabato alle 15.30 al Casa Mora, l’Spv Viareggio.