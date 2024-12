Hockey Serie A2, inizia il campionato e per la Blue Factor subito sfida contro il Matera

Castiglione della Pescaia: Subito un big-match attende la Blue Factor nella giornata inaugurale del girone B di serie A2: al Casa Mora, sabato sera alle 20.45 arbitro Mauro Donato di Salerno, gli avversari sono la Newco Roller Matera. Proprio i lucani di Valerio Antezza non hanno mai nascosto la voglia di provare a salire di categoria, e ultimamente hanno ingaggiato anche un giovane giocatore cileno, Augustin Torres, che però sarà disponibile, come del resto Oscar Lasorsa per il Castiglione, solo da inizio gennaio. La sfida fra maremmani e lucani è già andata in onda in Coppa Italia: a Matera larga vittoria locale per 11-4, mentre al ritorno al Casa Mora lo scorso 16 novembre, successo biancoceleste castiglionese per 10-7. Nel Matera da tenere d’occhio il bomber italo-argentino Conrado Piozzini, 16 gol nelle sei gare di coppa. Nel Castiglione ancora probabile l’assenza di Serse Cabella, che potrebbe comunque aver risolto i suoi problemi fisici. Per il resto per il tecnico Massimo Bracali formazione al completo.





«I nostri obbiettivi sono quelli che abbiamo detto ad inizio stagione – ha rimarcato il presidente dell’HcC Marcello Pericoli - di far bene e giocarci le nostre carte, anche se sappiamo che ci sono molte squadre attrezzate ad iniziare proprio dal Matera».

Il Campionato di Serie A2 2024-2025 quest’anno prevede i playoff, dove le migliori otto squadre, quattro per girone, A e B (escluse le seconde squadre della serie A1), parteciperanno alla poule per la promozione.

Ferma la serie B e l’u23, sabato alle 15.30 al Casa Mora debry contro il Follonica. Domenica alle 11.30 l’u17 è di scena a Viareggio contro l’Spv.