Sport Hockey Serie A2, il Castiglione esordisce in campionato contro i Pumas 5 gennaio 2024

5 gennaio 2024 189

189 Stampa

Redazione

Al Casa Mora subito un match impegnativo per la squadra di Brizzi. Nello staff dei biancocelesti entra a far parte Riccardo Papini

Castiglione della Pescaia: Nella prima giornata di serie A2, girone B, la Blue Factor alle 19 arbitro Mauro Giangregorio di Giovinazzo attende al Casa Mora la giovane squadra viareggina di Mirko Bertolucci, il Farmaè Pumas Ancora, per una sfida subito interessante. Una partita considerata difficile in casa maremmana, soprattutto vista la crescita costante del gruppo versiliese guidato da Mirko Bertolucci. I biancocelesti sono comunque fiduciosi di ben figurare, anche se proprio il girone B ha visto tutte le squadre rinforzarsi, come sottolinea l’allenatore Alessandro Brizzi: «I nostri obbiettivi sono sempre gli stessi – dice Brizzi – far crescere i nostri giovani e raggiungere la salvezza il prima possibile. I Pumas, come tutte le altre formazioni, sono una bella squadra e ci sarà da lottare fino alla fine». Nella squadra versiliese sicuro assente il capitano Marchetti, reduce da un incidente stradale. Nel Castiglione che ha allargato lo staff con l’arrivo del preparatore atletico Riccardo Papini, rientra Matteo Piro dopo la lunga squalifica rimediata in Coppa Italia. Anche la serie B inizia il campionato e nella prima giornata, domenica 7, il Castiglione ospita al Casa Mora, alle 18 l’Spv Viareggio. Trasferta a Viareggio contro il Cgc invece, sempre domenica, per l’under17. Turno di riposo invece per l’under15, mentre l’under 13 dopo il successo nel derby a Follonica prima di Natale che ha proiettato la squadra al primo posto solitario, la ripresa del campionato è contro il fanalino Siena, al Casa Mora domenica alle 15.

UNDER 13

Blue Optik Follonica-Blue Factor Castiglione 2-4 BLUE OPTIK FOLLONICA: Andrea Asta, (Leonardo D’Agostino); Niccolò Federico Tarassi, Massimo Stoluto, Cristian Donati, Nicholas Bacci, Matteo Tonarelli, Niccolò Moda. All. Alberto Aloisi. BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Matias Sinjari; Michele De Salvatore, Thomas Nucci, Lorenzo Cornacchini, Mattia Sforzi, Filippo Bagnoli. All. Massimo Bracali. ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica. RETI: pt (1-2) 9’18 e 10’14 Nucci (C), 14’14 Bacci (F); st 11’41 Bagnoli (C), 14’59 Bacci (F). Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Hockey Serie A2, il Castiglione esordisce in campionato contro i Pumas Hockey Serie A2, il Castiglione esordisce in campionato contro i Pumas 2024-01-05T11:30:00+01:00 411 it Al Casa Mora subito un match impegnativo per la squadra di Brizzi. Nello staff dei biancocelesti entra a far parte Riccardo Papini PT2M /media/images/Alessandro-Brizzi-allenatore-Hc-Castiglione.jpg /media/images/thumbs/x600-Alessandro-Brizzi-allenatore-Hc-Castiglione.jpg Maremma News Castiglione della Pescaia, Fri, 05 Jan 2024 11:30:00 GMT