Hockey Serie A2, il Castiglione cade in casa contro i Pumas

Al Casa Mora il Viareggio supera la Blue Factor per 4-2, al termine di una partita combattuta



Grosseto: Inizia con una sconfitta il campionato per la Blue Factor: al Casa Mora il Farmaè Pumas Ancora Viareggio compie il blitz e supera il Castiglione per 4-2. Partita combattuta con i versiliesi di Mirko Bertolucci molto aggressivi e maremmani di Alessandro Brizzi costretti a difendersi, aiutati anche dalle parate di Michael Saitta. La sfida rimane così incerta visto che lo stesso Mechini è impegnato severamente da Brunelli e compagni. Il vantaggio biancoverderosso è firmato da cardelli: in contropiede da sinistra infila il diagonale che batte il portiere. Il Castiglione resiste, ma a 15 secondi dalla prima sirena Michele Pesavento taglia sul secondo palo e trova liberissimo Carrieri che mette dentro il 2-0. Nella ripresa i biancocelesti iniziano con un altro piglio e la partita cambia. Brunelli centralmente serve Guarguaglini che si ritrova solo davanti alla porta: il primo tiro è respinto, ma nulla può Mechini sul tap-in. 2-1. I Pumas però sfruttano le occasioni e a metà tempo riallungano: Cardelli sfonda a destra e davanti a Saitta non sbaglia, 3-1. Il Castiglione tira fuori l’orgoglio e mette alle corde il Farmaè. Piro sembra steso in area, ma l’arbitro lascia proseguire; poi però Giangregorio fischia il penalty per l’aggancio di Poletti sull’incursione di Brunelli. Il capitano castiglionese infila l’angolo alto per il 3-2. Nemmeno un giro d’orologio però che il Viareggio allunga di nuovo: Poletti si ritrova solo sulla destra e infila sul primo palo il portiere per il 4-2. L’ultima nota è per la reazione di Brunelli che gli costa il cartellino rosso. Saitta sventa la punizione di Pezzini.

Blue Factor Castiglione-Farmaè Pumas Ancora Viareggio 2-4



BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michale Saitta, (Alessandro Donnini); Mattia Piro, Diego Guarguaglini, Filippo Onori, Brando Santoni, Filippo MOntauti, Alessandro Saitta, Luigi Brunelli, Luca Mantovani. All. Alessandro Brizzi.

FARMAE’ PUMAS ANCORA VIAREGGIO: Thomas Mechini, (Gabriel Del Torrione); Michele Pesavento, Niccolò Bottarelli, Filippo Cardelli, Francesco Poletti, Francesco Rugani, Giovanni Pesavento, Nicholas Pezzini, Francesco Carrieri. All. Mirko Bertolucci.

ARBITRO: Mauro Giangregorio di Giovinazzo.

RETI: pt (0-2) 16’10 Cardelli (V), 24’15 Carrieri (V); st 5’46 Guarguaglini (C), 11’29 Cardelli (V), 18’55 rig. Brunelli (C), 19’35 Poletti (V).

Espulsione definitiva per Brunelli.