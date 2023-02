Hockey, Serie A2, goleada della Blue Factor contro l’Hobbystore

Il Castiglione vince nettamente sulla pista Parri: il Grosseto si arrende per 11-6. Cinquina di Buralli e tripletta di Guarguaglini per i biancocelesti.



All’Hobbystore non è purtroppo bastata la presenza di Serse Cabella (autore di una tripletta), sceso dalla serie A1 per fare minutaggio in vista del raduno con la nazionale under 23 per gli Europei in Portogallo.

Grosseto: Derby alla fine senza storia quello dell’ottava giornata di serie A2: sulla pista di via Mercurio la Blue Factor Castiglione di Alberto Aloisi impone la legge della capolista e stende i biancorossi dell’Hobbystore per 11-6.

Partita alla vigilia sentita, visti i tanti ex. Il Cp Grosseto di Carlo Gucci con il rinforzo di Serse Cabella dalla A1, si sfalda quasi subito: dopo un minuto Guarguaglini finalizza la triangolazione per l’1-0 biancoceleste. Nemmeno un giro d’orologio e Brunelli esce da dietro porta e insacca il 2-0. Il Grosseto è tramortito e così Guarguaglini tocca il tiro dalla distanza di Buralli per il 3-0. I biancorossi si scuotono e Battaglia dal limite fa secco Saitta. Quando però il Castiglione accelera arrivano altri gol: Buralli prima segna il 4-1 dalla distanza, e poi trasforma il rigore del 5-1 a metà tempo. Anche Cabella segna su rigore, e sul blu a Alessandro Saitta, Buralli avanza e mette dentro il 6-2. Sul blu a Buralli, Saitta ferma Battaglia con le squadre che vanno al riposo.





Nella ripresa pronti via e la Blue Factor allunga: 30 secondi e Guarguaglini segna il 7-2, con Buralli che replica dopo altri 30 secondi per l’8-2. Gara chiusa ma che rimane intensa. Saitta sventa il rigore a Salvadori, e Piro mette dentro il 9-2 e poi si becca il blu. Battaglia segna su punizione il 9-3, poi in serie blu a Cabella, Bruni stoppa Buralli; e poco dopo ancora Bruni si esalta sul rigore sempre di Buralli. Sul blu a Battaglia, Guarguaglini non supera Bruni e sul 10° fallo del Castiglione anche Saitta ferma Battaglia. Buralli cannoneggia il 10-3 (cinquina per lui e 20° centro in campionato), e sul nuovo blu a Battaglia, Guarguaglini non trasforma con Montauti che riesce a segnare l’11-3. Il Castiglione si rilassa, e non difende più davanti a Donnini: Cabella così accorcia anche su punizione, blu a Perfetti, con l’ultimo gol segnato da Nerozzi per l’11-6 finale. Blue Factor che rimane così solitaria in vetta alla classifica.

Il Castiglione ferma la serie positiva dell’Hobbystore Grosseto, aggiudicandosi il big match dell'ottava giornata del campionato di serie A2, sulla pista Mario Parri in via Mercurio. I ragazzi di Carlo Gucci non sono riusciti a mettere un freno al quintetto di Aloisi, che ha fatto registrare una partenza sprint, con tre reti nel giro di nove minuti, due delle quali nel 2’ di gioco. Il Cp, meno costante delle precedenti due uscite, è comunque uscito tra gli applausi per un buon finale gara, che ha permesso di passare al 3-11 al 6-11 finale.

Il punto di vista dell'Hobbystore. Il derby maremmano di serie A2 ha preso la strada di Castiglione nel corso del secondo minuto, nel corso del quale la Blue Factor è andata a segno due volte nel giro di quaranta secondi con Guarguaglini e Brunelli. L’Hobbystore ha cercato di reagire, ma Guarguaglini ha trovato anche il 3-0. La gara si è fatta equilibrata con il passare dei minuti, dopo la bella rete di Battaglia. La doppietta di Federico Buralli ha ricacciato lontano i locali. Al 15’, dopo un’occasione acrobatica di Salvadori, Serse Cabella buca Michael Saitta per il 2-5. Un fallo da espulsione di Ale Saitta manda nel dischetto Buralli al 21’: l’ex trasforma la punizione di prima aggirando Bruni.

Prima della fine del tempo, a 2’10, Battaglia si fa parare una punizione da Saitta, mentre un tiro di Nerozzi sbatte sulla traversa. Nella ripresa, dopo trentuno secondi il Castiglione trova il 7-2 con Guarguaglini che trasforma in oro un assist dalla destra. Al 5’ Salvadori mette a lato un rigore, mentre l’alza e schiaccia di Piro chiude definitivamente il confronto. Il Grosseto, che fallisce il terzo tiro diretto di giornata con Salvadori, non molla e trova una bella rete in giravolta di Battaglia. Bruni ferma per due volte la punizione di Buralli, mentre Saitta ferma il tiro diretto di Battaglia al 14’. A dieci minuti e spiccioli dalla fine Federico Buralli porta la Blue Factor in doppia cifra. Le reti di Cabella (straordinaria quella del 6-12) e Battaglia al 22’, arrivate dopo un bel finale di gara per i biancorossi rendono comunque meno amara la sconfitta.

Campionato serie A2 girone B: HOBBYSTORE CP GROSSETO-BLUE FACTOR CASTIGLIONE 6-11



HOBBYSTORE CP GROSSETO: Tommaso Bruni, (Alessandro Del Viva); Alessandro Saitta, Riccardo Salvadori, Francesco Borracelli, Michele Nerozzi, Serse Cabella, Lorenzo Alfieri, Matteo Battaglia. All. Carlo Gucci.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, Alessandro Donnini; Mattia Piro, Federico Buralli, Diego Guarguaglini, Filippo Onori, Brando Santoni, Filippo Montauti, Luigi Brunelli, Emanuele Perfetti. All. Alberto Aloisi.

ARBITRO: Roberto Toti di Salerno.

RETI: pt (2-6) 1’02 Guarguaglini (C), 1’52 Brunelli (C), 9’02 Guarguaglini (C), 9’51 Battaglia (G), 10’58 e 12’05 rig. Buralli (C), 14’01 rig. Cabella (G), 20’12 Buralli (C); st 0’31” Guarguaglini (C), 1’02 Buralli (G), 6’57 Piro (C), 8’58 Battaglia (G), 14’09 Buralli (C), 16’23 Montauti (C), 21’42 Cabella (G), 21’56 Nerozzi (G), 23’12 Cabella (G).