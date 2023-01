Hockey. Serie A2: al Casa la Blue Factor sfida il Sarzana

Dopo il successo a Forte dei Marmi i biancocelesti di Aloisi vogliono confermarsi. Nella settimana dei Promoter, recupero per l’under 15 a Viareggio contro i Pumas



Castiglione della Pescaia: Seconda giornata in serie A2 e l’esordio casalingo per la Blue Factor di Alberto Aloisi al Casa Mora (ore 19 arbitro Mauro Donato di Salerno) è contro il Gamma Innovation Sarzana, squadra giovane e con molti talenti.

Nella prima di campionato, domenica scorsa a Forte dei Marmi, i biancocelesti sono riusciti a vincere nel finale (4-3), anche se proprio coach Aloisi ha rimarcato che serve rimanere sempre concentrati. «Non ci sono partite facili, e la serie A2 è un campionato dove tutte le squadre possono dire la sua - ha detto Aloisi – Da parte nostra mi è piaciuta la voglia di fare, anche se dobbiamo crescere sotto molti aspetti. Dobbiamo arrivare a far ruotare gli otto giocatori – ha aggiunto il tecnico del Castiglione -perchè ormai nell’hockey moderno, a causa dei ritmi, non c’è alternativa che coinvolgere il maggior numero di atleti, anche assumendo qualche rischio soprattutto quando si mettono i giovani». Proprio il Sarzana ha dovuto rinviare la prima partita a causa dell’allagamento della pista del vecchio mercato, con la gara contro la Rotellistica Camaiore rimandata, come ha confermato la Fisr. Nel Castiglione squadra praticamente al completo.

Nella settimana interessata dai centri Promoter, impegno di recupero per l’under 15: sabato alle 14,30 trasferta proibitiva a Viareggio contro i Pumas capoclassifica a punteggio pieno.