Hockey: Sconfitta casalinga per il Circolo Pattinatori Grosseto nella prima giornata di ritorno

Grosseto: Sconfitta casalinga per il Circolo Pattinatori Grosseto nella prima giornata di ritorno contro l' Indeco Giovinazzo (6-3), al termine di un bell'incontro contro un avversario grintoso che per due volte è riuscito a recuperare lo svantaggio ea prendere il largo nel finale , dopo aver rischiato il 4-4 sul palo di Saavedra. Sfortunati i ragazzi di Massimo Mariotti, che prodotto hanno diverse occasioni, ma hanno anche perso per infortunio Sillero, vittima di uno stiramento, che lo terrà lontano dalla pista per 3-4 settimane,

La gara inizia con un miracolo di Veludo su Saavedra, ma il Grosseto è determinato e va sul doppio in due minuti e mezzo. I Pattinatori sbloccano il risultato al terzo, con Gabriel Cairo che finalizza una bella azione in velocità. Al 6' gli arbitri ravvisano un fallo di Colamaria, che viene espulso: Tonchi trasforma con un'ottima esecuzione il 2-0. Il Giovinazzo che nei primi cinque minuti subisce la vivacità dei grossetani, cresce con il passare dei minuti. Clavel appena dopo trenta secondi dal raddoppio locali, batte Fongaro, mentre al 9' lo stesso Clavel firma il gol del pareggio. La gara è velocissima, senza pausa, con le due rivali che creano buone opportunità, ma i portieri Fongaro e Veludo si fanno trovare sempre attenti. L'estremo difensore dei pugliesi si salva in particolare sulle conclusioni di Paghi e De Oro. Al rientro dagli spogliatoi, il Grosseto torna avanti con Pablo Saavedra, appostato al punto giusto per deviare in rete sotto porta una palla rimessa in mezzo da Cairo. Il Giovinazzo prova ad aumentare il ritmo, ma riesce solo a colpire un palo con Amato. L'esperto difensore pugliese al 12' stende Barragan, che si fa però parare la punizione di prima da Veludo. Il Grosseto con l'uomo in più va vicino al poker con De Oro e Paghi. Al 15' Cardoso si procura un rigore, che Amato mette a mezza altezza alle spalle di Fongaro per il 3-3. Una diagonale di Tabarelli a 6'55 dalla fine porta per la prima volta in vantaggio i pugliesi.

Veludo ferma all'incrocio il missile di Barragan, mentre Colamaria mette fuori un rigore in movimento. A 2'19 il tiro di Saavedra sbatte sul palo a portiere battuto. Il finale è palpitante con le due squadre che giocano alla morte per andare a rete. Il Giovinazzo sfrutta nel migliore dei modi gli episodi per allungare: a 49 secondi dalla fine, sul decimo fallo fischiato al Circolo Pattinatori, Tabarelli realizza la punizione di prima ea sedici dalla conclusione il giovane argentino in contropiede supera Fongaro per il 6-3 finale, che non rende giustizia alla buona partita di Saavedra e compagni. Giovinazzo sale a 16 e si avvicina al Grosseto, che conserva l'ottavo posto e sei lunghezze di vantaggio sulla zona playout.

Circolo Pattinatori-Indeco Giovinazzo 3-6

CP GROSSETO: Fongaro, Irace; Saavedra, Barragan, De Oro, Paghi, Cairo, Cabiddu, Giabbani, Sillero,. Tutto. Massimo Mariotti.

INDECO GIOVINAZZO: Veludo, Dangelico; Amato, Cardoso, Tabarelli, Turturro, D'Agostino, Clavel, Colamaria, Mezzina. Tutto. Angelo De Palma.

ARBITRI: Massimiliano Carmazzi e Alessandro Eccelsi.

RETI: nel st al 3'07 Cairo, 5'37 De Oro (pp), 6'02 Clavel, 8'31 Clavel; nel st 6'39 Saavedra. 14'52 Amato (rig.), 18'05 Tabarelli, 24'14 Tabarelli (pp), 24'44 Tabarelli.

NOTA: espulsi Colamaria nel pt; Amato nel sant'Infortunio a Sillero.