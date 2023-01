Hockey: Riparte stasera a Vercelli il cammino del CP Edilfox in A1

Grosseto: Riprende stasera (ore 20,45, diretta streaming sul canale Youtube della Fisr) a Vercelli il cammino del Circolo Pattinatori Edilfox nel campionato di serie A1. I ragazzi di Michele Achilli, che hanno chiuso il girone d’andata al secondo posto in coabitazione con il Lodi, vanno a caccia di un riscatto sulla formazione piemontese, che nell’Opening Day espugnò la pista Mario Parri (7-5), grazie a una super ripresa, dopo che i primi 25’ si erano chiusi sul 3-3.





Da quell’esordio dal verdetto inatteso, però, Saavedra e compagni hanno cominciato a macinare punti e vittorie fino a sistemarsi alle spalle dell’imprendibile Trissino. La partita sul campo dell’Engas apre un periodo particolarmente impegnativo per i biancorossi, intenzionati a proseguire la loro marcia su tutti e tre i fronti, campionato, Coppa Italia (mercoledì prossimo, 11 gennaio sono in scaletta i quarti di finale in via Mercurio contro il Galileo Follonica) e in WSE Cup (prossimo impegno il 28 gennaio con Bassano).

La condizione del gruppo è ottima. La sosta natalizia ha permesso di recuperare qualche piccolo acciacco e a Vercelli l’Edilfox si presenterà per proseguire un cammino che sta andando oltre le aspettative delle vigilia, ma in maniera del tutto meritata. I grossetani, con 55 reti (Gaston De Oro con 14 centri), vantano il secondo attacco di serie A1 e durante le prime tredici fatiche stagionali hanno messo in mostra un gioco spumeggiante, che ha divertito il pubblico di casa e ha lasciato favorevolmente impressionati gli avversari. Il girone di andata ha anche insegnato che il torneo di A1 è equilibratissimo e non va sottovalutato nessun avversario. E dunque anche in questa occasione serviranno determinazione e concentrazione. Achilli per questa prima sfida del 2023 ha l’organico al completo e ha convocato: Menichetti, Sassetti; Mount, Nacevich, Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella.





I PRECEDENTI. Il Vercelli padrone di casa ha vinto due dei cinque incontri diretti, uno è andato al Grosseto, due sono finiti in parità.

Il programma della prima di ritorno: Tierre Montebello-Galileo Follonica, Montecchio Precalcino-Trissino, Engas Vercelli-Edilfox Grosseto, Gamma Sarzana-Why Sport Valdagno, Telea Sandrigo-Ubroker Bassano, CGC Viareggio-Wasken Lodi, Teamservicecar Monza-GDS Forte dei Marmi.

La classifica: Trissino 36; Wasken Lodi e Edilfox Grosseto 26; Bassano e Sarzana 23; Follonica 22; Forte dei Marmi 21; Vercelli 18; Monza e Valdagno 14; Sandrigo 12; Viareggio 9; Montecchio P. 8; Montebello 7.

alcune immagini della gara d'andata (foto Mario Spalletta)