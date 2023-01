Hockey. Quarta vittoria stagionale per gli Under 11 del Cp Grosseto

Grosseto: Quarta vittoria stagionale per gli under 11 del Circolo Pattinatori Papini, che sono andati a vincere sulla pista della Tipografia Senesi Prato (5-2). I piccoli atleti di Fabio Bellan, reduci dal brillante terzo posto al torneo internazionale di Scandiano, hanno messo in chiaro le cose con la doppietta di Spinosa e la rete di Amerighi in nemmeno tre minuti, I locali hanno accorciato per il 3-1 che ha chiuso la prima frazione e a inizio ripresa hanno trovato anche il 3-2. Il Grosseto, con Alice Sorbo (settima rete dell’anno) e Tommaso Spinosa (con la tripletta è arrivato a 17 gol) hanno permesso ai biancorossi di arrivare in fondo in maniera tranquilla. In classifica rimangono al quinto posto con tredici punti, a due lunghezze dal Viareggio.

• U11, Tipografia Senesi-Papini Grosseto 2-5

PRATO: Picci; Bianchi (2), Bruno, Castagnozzi, Mazzoni, Rosati, Santiccioli, Pacini, Ferramosca. All. Jacopo Raggioli.

PAPINI GROSSETO: Sinjari; Alice Sorbo (1), Bordan , Gabriele Sorbo, Amerighi (1), Uguzzoni, Spinosa (3). All. Fabio Bellan.

ARBITRO: Davide Poli.

Il Tuttauto Davitti under 13 spaventa inizialmente la corazzata Gamma Sarzana, ma nella ripresa si deve arrendere alla superiorità di Gregorio Tonelli (cinque reti, che portano il totale a 32) e compagni. Il Circolo Pattinatori si è portato anche in vantaggio dopo tre minuti, grazie a Lorenzo Turbanti, ma dopo poco più di un minuto è arrivato il pareggio di Tonelli. Il Cp Grosseto è riuscito comunque a rimanere nella partita grazie a Turbanti, autore del 2-2, e a Cornacchini, che ha firmato il 4-3. Chiuso il primo tempo sul 5-3, Sarzana nella ripresa ha controllato non permettendo ai ragazzi di Stefano Paghi, protagonisti di un buon incontro di avvicinarsi più di tanto.

•U13, Gamma Sarzana-Tuttauto Davitti Cp Grosseto 8-5

SARZANA: Krocka; Lucci, Fabbi (1), Traina, Gabelloni (2), Tonelli (5). All. Andrea Perroni.

DAVITTI GROSSETO: Sinjari, Conti; Tonini, Convertiti Mann (1), Pucillo, Cornacchini (1), Boni, Turbanti (2), Civitarese (1). All. Stefano Paghi.

ARBITRO: Matteo Righetti.