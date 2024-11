Hockey: la BLue Factor under 17 stende il Follonica

Castiglione della Pescaia: Larga vittoria per l’under 17 nel recupero della seconda giornata del campionato: al Casa Mora i biancocelesti hanno battuto nel derby per 15-3 il Cave Maremmane Follonica. Partita dominata dai biancocelesti che hanno chiuso il primo tempo sul 7-0. In gol Diego Bracali con 8 centri, Francesco Cornacchini con una tripletta, e Filippo Agresti e Giulio Donnini con una doppietta. Castiglione al primo posto in classifica.

Under 17 zona 4

Blue Factor Castiglione Cave Maremmane Follonica 15-3

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Samaal Shareef, (Michele De Salvatore); Lorenzo Turbanti, Giulio Donnini, Filippo Agresti, Filippo Giabbani, Diego Bracali, Lorenzo Rosadini, Francesco Cornacchini, Tommaso Bracali. All. Massimo Bracali.

CAVE MAREMMANE FOLLONICA: Elia Riva, (Jury Santini); Matteo Tonarelli, Matteo Pastore Silva, Elias Muzhaqi, Andrea Barbato, Mattia Malvezzi, Riccardo Marengo, Niccolò Moda, Cristian Donati. All. Fabio Bellan.

ARBITRO: Daniele Moretti di Follonica.

RETI: pt (7-0) 6’12 e 7’44 Cornacchini (C), 9’19 e 13’30 Bracali (C), 15’46 Agresti (C), 18’24 e 19’08 Bracali (C); st 1’43 Donnini (C), 3’37 Pastore (F), 5’57 Malvezzi (F), 7’17 Donnini (C), 8’15 Cornacchini (C), 10’44 Bracali (C), 12’06 Agresti (C), 13’13, 14’04 e 14’18 Bracali (C), 15’43 Malvezzi (F).