Hockey: la Blue Factor s’impone contro i versiliesi

Grandi parate di Saitta e reti decisive con le doppiette di Onori e Guarguaglini, e reti di Brunelli e Piro

Castiglione della Pescaia: Una Blue Factor cinica e spietata espugna la pista del palaForte: il Castiglione di Alessandro Brizzi stende per 6-2 il Centro Porsche Firenze, e torna in una comoda posizione di centro classifica. Primo tempo che vede i rossoblù di casa spingere molto: Michael Saitta disinnesca tutto quello che gli arriva contro, anche con una calma Olimpica, dando ancor più sicurezza ai compagni. Così alla prima vera occasione i castiglionesi sfondano. Il gol è una prodezza personale di Onori, gran partita, che parte da centropista, si beve mezza difesa e davanti a Ciupi non perdona infilando l’1-0. Il Forte di Roger Molina perde lucidità. Il 2-0 è ancora al termine di una bella azione. Santoni resiste ad un contrasto e parte sulla sinistra dalla sua metà pista: l’assist sul secondo palo è uno cioccolatino per capitan Brunelli che infila praticamente a porta vuota. Nemmeno due minuti e arriva il tris. Ancora un’azione personale questa volta di Guarguaglini che penetra da sinistra e poi con un mortifero alza e schiaccia mette dentro il 3-0. La gara rimane sempre aperta, ma la difesa biancoceleste è solida e concede poche occasioni. Nella ripresa il Forte tenta di metterci più coraggio. Al 6’ un tiro forse senza pretese di Gabriel Ambrosio dalla lunga distanza, sorprende Saitta a fil di palo. 3-1. Cinque minuti e i rossoblù si guadagnano un rigore: Ballestero non perdona e mette la pallina all’incrocio, 3-2. Il Castiglione serra le fila e torna a macinare azioni, sfiorando più volte il gol che Ciupi nega con alcune pregevoli parate. Il gol che spacca definitivamente la partita a 5’ dalla sirena. Onori si mette ancora in proprio e poi serve un assist al bacio per Guarguaglini, che ancora con un alza e schiaccia mette dentro il 4-2. Da questo momento gara praticamente finita. Il Forte si sbilancia e così la Blue Factor arrotonda il punteggio. Piro, botta fuori, e Onori sempre con uno splendido slalom personale, segnano i gol del definitivo 6-2.





Centro Porsche Firenze HockeyForte-Blue Factor Castiglione

C.PORSCHE HOCKEYFORTE: Raffaello Ciupi, (Leonardo Bertozzi); Diego Chereches, Piercarlo Cacciaguerra, Mattia Bicicchi, Alessio Ambrosio, Gabriel Ambrosio, German Reinuba Ballestero, Tommaso Giovannelli. All. Roger Molina Portugal.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Alessandro Donnini); Mattia Piro, Samuel Cardi, Diego Guarguaglini, Filippo Onori, Brando Santoni, Alessandro Saitta, Luigi Brunelli, Luca Mantovani. All. Alessandro Brizzi.

ARBITRO: Luca Lossi di Viareggio.

RETI: pt (0-3) 11’47 Onori (C), 13’24 Brunelli, 15’08 Guarguaglini (C); st 6’38 G.Ambrosio (FM), 13’19 rig. Ballestero (FM), 19’51 Guarguaglini (C), 22’29 Piro (C), 24’39 Onori (C).