A Follonica la mostra-mercato di artigianato artistico e tradizionale con Cna e associazione Materiae

Follonica: L’artigianato artistico e tradizionale torna in piazza, anzi sul lungomare Italia di Follonica, grazie all’iniziativa promossa da Cna Grosseto con l’associazione Materiae. L’appuntamento è venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 aprile, dalle 10 alle 19.30, con 15 espositori, provenienti da tutta la Toscana, che daranno prova delle loro capacità artigianali, attraverso la mostra e la vendita delle loro creazioni.

Dalla ceramica al legno, passando per la pittura su stoffa, dalla bigiotteria all’uncinetto fino a gioielli e oggetti di pietra, ottone e perle, dai giochi in legno ai pupazzi fatti a mano, e ancora pelletteria, terracotta e découpage, articoli in gesso, prodotti per l’infanzia ecologici ed ecosostenibili, fino all’agroalimentare: ecco quello che i visitatori potranno apprezzare nel corso della manifestazione.