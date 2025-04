Grosseto: Toscana a segno con il Lotto. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, vinti 26.625 euro a Grosseto, in viale Enrico De Nicola, con una quaterna, quattro terni e sei ambi. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 428 milioni di euro dall'inizio del 2025.