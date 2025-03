Hockey: Inattesa sconfitta per MD Grosseto sulla pista del Super Glanz Prato

Grosseto: Inattesa sconfitta per l’MD Grosseto nel campionato di serie B di hockey. I ragazzi di Marco Zanobi si sono arresi sulla pista del fanalino di coda Super Glanz Prato per 6-3, nella terza giornata del giorno di ritorno. I biancorossi hanno fatto praticamente per 50 minuti la partita, creando un’infinità di occasioni, ma la formazione locale, sorretta a dovere da Lapo Barsi, ha colpito in contropiede.

L’MD ha recuperato, con Perfetti, lo svantaggio iniziale, ma Pacini, con una doppietta, ha fissato il parziale del primo tempo sul 3-1. I grossetani, dopo aver subito il rigore del 4-1 di Barbani si sono rifatti sotto grazie alle due segnature di Mattia Gabbani, sbagliando anche un rigore con Bruzzi. Pacini, il grande protagonista del confronto, ha chiuso i conti con altre due reti.

«È una sconfitta che non ci aspettavamo - commenta l’allenatore Marco Zanobi - arrivata al termine di una partita nel quale i miei ragazzi hanno effettuato 40 tiri verso la porta locale, ma non sono riusciti ad avere la meglio contro un avversario che si è chiuso in difesa ed è ripartito con veloci contropiede. Abbiamo probabilmente preso sottogamba il Prato, una formazione composta da ottimi ex giocatori. Eravamo contati e ci ha anche detto male in diverse occasioni, a loro è andato tutto bene. Adesso voltiamo pagina e pensiamo all’importante sfida contro il Cgc Viareggio».

I risultati della 10ª giornata: Rotellistica Camaiore-Canniccia Forte dei Marmi 6-9, Blue Factor Castiglione-Viareggio Hockey 18-4, CGC Viareggio-Pumas Viareggio 5-3, Prato-MD Grosseto 6-3.

La classifica: Castiglione 28, Forte dei Marmi 25, Pumas Viareggio 18, Rotellistica Camaiore 12, MD Grosseto 9, Viareggio Hockey e CGC Viareggio 8, Super Glanz Prato 5.

Super Glanz Prato-MD Circolo Pattinatori 6-3

PRATO: Barsi, Masala; Colzi, Barbani, Castiglionesi, Canneti, Salvadori, Targetti, Pacini. All. Mirko Masala.

MD GROSSETO: Saletti; Bruzzi, Giabbani, Giusti, Betti, Bianchi, Perfetti. All. Marco Zanobi.

ARBITRO: Luca Molli.

RETI: nel p.t. 5’36 Canneti, 7’45 Perfetti, 14’38 Pacini, 21’50 Pacini (p.p.); nel s.t. 0’41 Barbani (rig.), 6’51 Giabbani, 15’29 Giabbani, 18’40 Pacini, 20’07 Pacini.