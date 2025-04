Dazi Usa sul vino: Mazzeo a Bruxelles, colpo durissimo per interi territori della Toscana

Il presidente del Consiglio regionale nel suo intervento alla sessione plenaria del Comitato delle Regioni: “Dietro ogni bottiglia ci sono famiglie, imprese, comunità e agricoltura. Non è solo un prodotto, è parte integrante della nostra cultura. Toscana pronta a fare la sua parte ma Europa e Governo devono proteggere territori ed eccellenze”

Firenze: “Non è solo un prodotto, è parte integrante della nostra cultura, della nostra storia e del nostro paesaggio. Dietro ogni bottiglia ci sono famiglie, imprese, comunità locali e un’agricoltura che presidia il territorio e genera valore, anche turistico. La decisione di Trump di applicare nuovi dazi punitivi sui vini europei rappresenta un colpo durissimo per interi territori, e la Toscana è tra le regioni più esposte”. Così il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, a margine della 165esima plenaria del Comitato delle Regioni in corso a Bruxelles.

Sul rischio di pesanti ricadute per la nostra regione, tema il presidente non fa sconti: “Non possiamo accettare che un comparto strategico per lo sviluppo sostenibile venga usato come arma di ricatto in negoziati che nulla hanno a che vedere con il settore vitivinicolo” ha dichiarato portando fino a Bruxelles la voce dei viticoltori toscani e chiedendo che il vino e gli spumanti “siano esclusi dalle controversie commerciali in corso tra Unione Europea e Stati Uniti”.

“È urgente - ha continuato nel suo intervento - attivare tutti i canali diplomatici e al tempo stesso mettere in campo strategie alternative per sostenere le esportazioni, aprire nuovi mercati e rafforzare la competitività delle nostre eccellenze. La Toscana è pronta a fare la sua parte in Europa, ma l’Europa e il governo italiano devono fare di tutto proteggere i suoi territori e le sue eccellenze”.

Il presidente Mazzeo farà parte del nuovo intergruppo sul vino del Comitato delle Regioni.