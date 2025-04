Nuove prospettive per il turismo in bicicletta: il convegno di R.A.M.A. e FIAB fa il pieno di adesioni

Grande successo per “Cicloturismo e Ricettività, opportunità e strategie” incontro gratuito dedicato al cicloturismo, organizzato da R.A.M.A. S.p.A. in collaborazione con FIAB GROSSETO CICLABILE.

Grosseto: Oltre 60 professionisti del settore dell’ospitalità, provenienti da tutta la provincia di Grosseto, si sono riuniti oggi all’interno della sala conferenze del Museo di Storia Naturale della Maremma per partecipare a "Cicloturismo e Ricettività, opportunità e strategie”, incontro gratuito organizzato da R.A.M.A. S.p.A. in collaborazione con l’associazione FIAB Grosseto Ciclabile.

Gli argomenti trattati durante la mattinata, patrocinata dal Comune di Grosseto e dalla Provincia di Grosseto, sono stati molteplici. La prima parte degli interventi si è concentrata sulle potenzialità del cicloturismo per il territorio provinciale, mentre nella seconda parte sono stati trattati argomenti più operativi, che permettano agli operatori di iniziare ad apportare alcuni accorgimenti immediati, per iniziare a raccogliere i cicloturisti all’interno delle loro strutture. Le domande poste alla fine dell’incontro hanno dato modo agli operatori di confrontarsi, definendo l’esigenza di nuovi incontri.

“Il cicloturismo è un settore in crescita - afferma Angelo Fedi, presidente di FIAB Grosseto CICLABILE - proprio per questo siamo felici di questa grande partecipazione da parte degli operatori del settore dell’ospitalità. È il primo passo per rendere la provincia di Grosseto una destinazione sempre più adatta alle esigenze dei cicloturisti. ”

“La presenza di imprenditori provenienti dai diversi ambiti della provincia è un segnale importante - commenta Guido Delmirani, presidente di R.A.M.A. S.p.A - perché rappresenta la volontà da parte di diversi attori del territorio di abbracciare nuove tipologie di turismo.

Il compito di RAMA è quello di ascoltare i bisogni della provincia di Grosseto e di cercare di soddisfarli, grazie alla collaborazione con le istituzioni e altre realtà. - continua Delmirani - Proprio per poter avvantaggiare questa unione, nell’ultimo periodo abbiamo iniziato a lavorare nell’ottica di diventare un tour operator in incoming, in modo da creare un’offerta turistica strutturata e promuovere il territorio come una destinazione adatta alle necessità di diverse tipologie di turisti.”