Hockey: Il Circolo Pattinatori torna alla vittoria contro l'Azzurra Novara

Grosseto: Il Circolo Pattinatori stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, superando l’Azzurra Novara, al termine di un incontro dominato per almeno 40 minuti, ma che si è risolto solo nella seconda frazione di gara, dopo che gli ospiti sono riusciti a recuperare due volte lo svantaggio nato sulle reti di Matias Sillero, prima di subire il gol decisivo di Cabiddu. Una vittoria importantissima, fortemente voluta, che permette di chiudere l’andata in ottava posizione.

Il primo tempo è dominato dal Grosseto, che non riesce però ad andare oltre all’1-1 dopo i primi 25 minuti.

Al 2’ arriva la prima grande occasione, un missile di Barragan, che esce d'un soffio, mentre De Oro costringe Scarso a un difficile intervento un minuto dopo. Al 4’ un bel tiro di Barragan viene fermato dal palo. Il Circolo Pattinatori è padrone del campo, ma non vanno a bersaglio le conclusioni di Sillero e De Oro al 6’. Il portiere piemontese si supera su Saavedra e due volte su De Oro nel corso dell’ottavo giro d’orologio. L’agognato vantaggio arriva al 9’, con Sillero che raccoglie e mette in rete una respinta di Scarso sul tiro di Saavedra. Il Grosseto insiste, Scarso ferma tutto e quando non ci arriva è il palo a salvarlo su De Oro al 15’. A dieci minuti dal riposo, praticamente alla seconda uscita importante nell’area grossetana, il Novara si guadagna un tiro di rigore per un fallo di De Oro. Vega realizza con un tiro a mezza altezza.





A 7’09 Vega mette i brividi con un veloce contropiede che interrompe la trama grossetana. Al 22’ Sillero non riesce ad imprimere la giusta potenza a una deviazione sotto porta, mentre Scarso si salva poco dopo sul testa a testa con “Tonchi” De Oro. A 48 secondi dal riposo Saavedra si fa parare una punizione di prima, concessa dopo l’espulsione di Maniero. Nella ripresa ai Pattinatori bastano 25 secondi per tornare in vantaggio: assist dalla destra di Saavedra e deviazione volante sotto porta di Sillero. Al 3’ il gran tiro di De Oro sbatte nuovamente sul palo alla destra di Scarso e una manciata di secondi dopo Saavedra non arriva all’appuntamento con il gol sul servizio di Sillero. Al 6’ il Grosseto beneficia di un rigore che De Oro mette a lato. Il Novara all’8’ sfrutta a dovere il secondo tiro diretto a disposizione, con Cardella che batte Fongaro con un “alza e schiaccia”. I piemontesi prendono fiducia e sempre più spesso si presentano davanti a Fongaro, ma il Cp trova il guizzo vincente al al 16’ con un grande gol di Alberto Cabiddu che gira intorno al portiere e lo batte imparabilmente. Gli ultimi minuti sono di sofferenza e prima di tirare un sospiro di sollievo e brindare al ritorno al successo c’è da registrare il palo colpito da Vega a 23 secondi dalla fine.

Circolo Pattinatori Grosseto-Azzurra Novara 3-2

C.P. GROSSETO: Fongaro, Irace; Saavedra, De Oro, Paghi, Cairo, Cabiddu, Giabbani, Sillero, Barragan. All. Massimo Mariotti.

AZZURRA NOVARA: Scarso, Bernardelli; Brusa, Menendez, Ortiz, Petrocchi, Vega, Cardella, Gavioli, Maniero. All. Sergi Piquet.

ARBITRI: Ulderico Barbarisi, Roberto Giovine.

RETI: nel p.t. 8’10 Sillero, 15’04 Vega (rig.); nel s.t. 0’25 Sillero, 7’23 Cardella (p.p.) , 15’07 Cabiddu

NOTE: espulso Maniero a 24’12 del p.t.