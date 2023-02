Hockey: Il Carrefour Alice ospita l'Orlando Forte dei Marmi

Grosseto: Nella quinta giornata del campionato di serie B, il Carrefour Alice Grosseto ospita sabato alle 19, sulla pista di via Mercurio, la Focacceria Orlando Forte dei Marmi. I ragazzi di Fabio Bellan nelle prime quattro uscite hanno messo insieme un solo punto (a Camaiore) e sono quindi alla ricerca della prima affermazione e allontanarsi dal fondo della classifica, nella quale si trovano gli avversari di turno, che hanno collezionato quattro sconfitte.

Bruzzi e compagni scenderanno in campo con l’obiettivo di vendicare il ko contro il Pumas Viareggio per 8-5, arrivato al termine di un incontro che i grossetani sembravano avere saldamente in pugno dopo aver chiuso i primi venticinque minuti avanti per 4-0, grazie a un ottimo gioco e a reti di ottima fattura. Contro il Forte dei Marmi servirà dunque una maggior continuità per cambiare il volto alla stagione.

I convocati: Del Viva, Saletti; Filippeschi, Bruzzi, Giusti, Casini, Ciupi, Perfetti.