Hockey: Il Breganze è campione d’Italia under 13

Al Casa Mora, nelle finali nazionali, i veneti battono nel derby il Roller Bassano. L’Hc Castiglione supera il Follonica e chiude al quinto posto



Castiglione: Il Breganze è campione d’Italia della categoria under 13. Nelle finali che si sono disputate al Casa Mora, il derby veneto è stato vinto per 1-0, gol di Toaldo dopo 5’ della ripresa, dai rossoneri di Gabriele Thiella sui biancorossi del Roller Bassano di Laura Minuzzo. L’Hc Castiglione, battuto nei quarti dal Roller Scandiano per 3-2, ha poi vinto il derby contro il Follonica per 4-1, chiudendo al quinto posto. Proprio il derby è sempre stato condotto dai biancocelesti: 2-0 con le reti Cornacchini e Bagnoli, dimezzate dal gol di Bacci. Nella ripresa Sinjari ha sventato qualche pericolo del Follonica con De Salvatore e ancora Bagnoli che hanno chiuso i conti sul definitivo 4-1.

Nella Coppa Italia Fisr, le eliminate dalla corsa scudetto, successo dell’Amatori Wasken Lodi che ha battuto in rimonta il Correggio per 6-0. Una manifestazione molto combattuta, quella delle finali dell’under 13, che ha ricalcato quella della settimana scorsa dell’under 15, vinta invece dal Roller Bassano. Le compagini venete hanno dimostrato dunque una grande crescita. Per il Castiglione sono state finali impegnative, considerando l’infortunio a Thomas Nucci, che ha privato la squadra di Massimo Bracali e Federico Paghi di una pedina fondamentale.

In complesso però i biancocelesti hanno dato l’anima, con Lorenzo Cornacchini bomber implacabile, ma anche Filippo Bagnoli, Mattia Sforzi e Michele De Salvatore, sorretti dal portiere Matias Sinjari, una delle rivelazioni della manifestazione. Per le premiazioni presenti il consigliere Firs Paolo Centomo e l’assessora del Comune Sandra Mucciarini.

Il presidente dell’Hc Marcello Pericoli: «Il nostro ringraziamento va a tutti i partecipanti, ma soprattutto ai nostri volontari e dirigenti, che hanno lavorato intensamente in queste settimane. Crediamo che il Casa Mora abbia risposto alle esigenze, in clima di festa e di sano sport. Per quanto riguarda i nostri ragazzi è stato un peccato non aver agguantato le semifinali, ma sono stati tutti encomiabili, lottando su ogni pallina fino alla fine e togliendosi la soddisfazione di battere il Follonica nella finalina».