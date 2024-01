Hockey giovanile: Ancora un Trofeo per la BluOptik Follonica U13

Follonica: La BluOptik Follonica U13 continua ad arricchire il suo palmares, i ragazzi guidati da Alberto Aloisi si aggiudicano infatti il 2° Trofeo Internazionale di Scandiano nella due giorni di gare del 3/4 Gennaio proprio negli impianti sportivi della società Rotellistica Scandianese. Il Torneo vedeva coinvolte le squadre più blasonate d'Italia per ogni categoria, U11, U13, U15, U17 fino alle serie maggiore delle femminili italiane e francesi. Nella partita di esordio Giabbani e compagni si impongono con la squadra della società ospite, la Rotellistica Scandianese, rinforzata da un paio di atleti in prestito, per 15 a 1. Nella serata bellissimo incontro con la capolista assoluta della zona 1 l'A.W. Lodi, finito con il punteggio di 1 a 1. La mattina del 4 Gennaio il terzo incontro del girone con un'altra squadra lombarda, l'Azzurra Novara, ed ancora una vittoria roboante per 9 a 0. Alla fine degli scontri per stabilire chi dovesse disputare la finale per il primo e secondo posto, è stato necessario uno spareggio di soli 10 minuti tra Follonica e Lodi, spareggio che ha visto gli azzurrini protagonisti di una gran prova di carattere e tecnica, imponendosi per 2 a 0. Nell'altro girone, come da pronostico, dominio assoluto dalla squadra veneta dell'Hockey Trissino, squadra qualificata a punteggio pieno battendo Roller Scandiano, SPV Viareggio, Hockey Novara.

Finale al cardio palma, l'Hockey Trissino va in vantaggio nel primo tempo, i ragazzi di Aloisi provano in tutti i modi a riportare il punteggio in parità ma un grandissimo portiere tra i pali del Trissino impedisce la finalizzazione dei molteplici attacchi degli atleti Maremmani. Arriva invece il raddoppio della squadra veneta e si va all'intervallo con il punteggio di 2 a 0. Ma Giabbani e compagni non ci stanno, ed ancora con una gran prova di carattere riescono ad accorciare le distanze proprio con il suo numero 8. Ma la partita non è ancora finita ed è Moda che con una azione personale porta il definitivo pareggio. Si va così ai tiri di prima, tiri che nessuno realizza sia del Trissino che del Follonica, fino a quando, al secondo tentativo è Giabbani ad andare a segno, mentre Asta para il 4° tentativo del Trissino consegnando così la vittoria ai propri compagni. Per il Follonica: Asta, Stoduto, Donati, Bacci, Tonarelli, Moda, Giabbani. All Aloisi