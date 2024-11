Hockey: Colpo del Circolo Pattinatori che passa a Sarzana (4-3)

Grosseto: Torna al successo il Circolo Pattinatori Grosseto che passa sulla pista “Giuliano Tori” di Sarzana (4-3 il finale), al termine di cinquanta minuti accesi, nei quali il quintetto di Mariotti ha recuperato la rete iniziale dei rossoneri portandosi sul 3-1 al 18’ e mantenendo fino alla fine il prezioso vantaggio, che consente di salire a quota dieci punti. I liguri devono rimandare il primo brindisi casalingo.

Nei primi minuti di gara è il Grosseto che riesce ad andare in maniera più pulita verso la porta avversaria, con Coroma che riesce comunque a salvare la propria porta sulle conclusioni di De Oro e Saavedra. Sarzana, dopo un tiro dell’ex Forte dei Marmi Illuzzi, ha difficoltà a trovare sbocchi nella difesa maremmana. All’8’ Barragan crea una grande occasione, ma un minuto dopo il Sarzana, con una veloce ripartenza si porta in vantaggio: Illuzzi scambia con Ortiz, si accentra e lascia partire un tiro da fuori area che s’infila sotto la traversa. Qualche istante dopo Fongaro copre bene sull’alza e schiaccia di Illuzzi. Al 10’ Simone Corona salva in tuffo sul tiro di Francesco Barragan, mentre De Oro mette alto sopra la traversa.

Al 13’ Borsi commette un fallo da blu per fermare Cabiddu lanciato a rete. Barragan colpisce il palo pieno nella successiva punizione di prima. In superiorità numerica, al 15’, Barragan raccoglie una palla servita da Sillero e segna il pareggio. Mattugini prova subito a riscattarsi, ma la difesa del Cp fa buona guardia. De Rinaldis mette paura, ma in contropiede Alberto Cabiddu porta avanti il Grosseto con un gran tiro dalla destra che batte sul palo ed entra in rete. Non passa nemmeno un minuto e Sillero firma il 3-1, riprendendo un suo tiro, accompagnando la palla in fondo alla porta. Davide Borsi a 6’42 va sul dischetto per un fallo di Paghi, ma il tiro finisce sul palo alla sinistra di Fongaro. Al 20’ un tiro al volo di De Rinaldis rimette in corsa il Sarzana. Il Grosseto però allunga nuovamente al 22’ con una straordinaria deviazione volante di Saavedra, che corregge in rete il tiro da centrocampo di Paghi. A 3’54 Fongaro salva i grossetani sul rigore di Illuzzi e ferma anche sul tentativo effettuato dopo la respinta. A tre secondi dalla fine un tiro di Rubio colpisce in pieno volto capitan Saavedra, che rientra solo a metà ripresa.

Al 7' Rubio lancia dalla sinistra Illuzzi che con una gran deviazione al volo riavvicina i liguri. Un fallo di Borsi al 12’ manda sul dischetto Barragan, ma Corona para il rigore di Barragan. In power play il portiere locale compie un mezzo miracolo sul tiro di De Oro. A 9’39 dalla fine, Fongaro para un altro rigore, tirato da Rubio per un fallo di Paghi. Al 19’ è invece Pablo Saavedra a sbagliare una punizione di prima sul decimo fallo ospite, con la palla che finisce sulla traversa. Sillero sfiora il 5-3, poi il Sarzana mette in campo il quinto giocatore di movimento, ma il Grosseto controlla le folate offensive locali.

Hockey Sarzana-Circolo Pattinatori Grosseto 3-4

SARZANA: Corona, Venè; Illuzzi, Borsi, Rubio, Angeletti, Mattugini, Ortiz, Tognacca, De Rinaldis. All. Sergio Festa.

C.P. GROSSETO: Fongaro, Irace; Saavedra, De Oro, Paghi, Cairo, Cabiddu, Giabbani, Sillero, Barragan. All. Massimo Mariotti.

ARBITRI: Ulderigo Barbarisi e Carlo Iuorio.

RETI: nel p.t. 8’29 Illuzzi, 14’15 Barragan, 16’28 Cabiddu, 17’26 Sillero, 20’44 De Rinaldis, 21’04 Saavedra; nel s.t. 6’10 Illuzzi

NOTE: cartellino blu a mister Mariotti nel p.t.; espulsioni Borsi nel p.t.; Borsi, Rubio e Sillero nel s,t. Infortunio a Saavedra a 24’47 del p.t.

foto di Luciana Castagna: Alberto Cabiddu, autore del 2-1