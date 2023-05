Hockey A1: Un grande Edilfox fa tremare i polsi al Trissino in gara 1 di semifinale

Vedi la nostra videoclip della gara

Follonica: Uno straordinario Circolo Pattinatori regala una delle più belle prestazioni dell’anno contro la corazzata Trissino, ma in gara1 della semifinale, disputata alla pista Armeni di Follonica, si deve arrendere a Giulio Cocco, dopo aver messo tanta paura ai ragazzi di Alessandro Bertolucci, che hanno fatto tesoro della loro classe ed esperienza per non capitolare sui continui tentativi del quintetto di Michele Achilli.



Sorretti da cinquecento tifosi innamorati l’Edilfox ha chiuso il primo tempo sullo 0-0, dopo aver fatto qualcosa di più degli avversari, ma a inizio ripresa ha subito un contropiede di Cocco, autore anche del 2-0, ribaltato immediatamente da Mount, ma stavolta la rimonta non si è purtroppo concretizzata e il Grosseto deve cominciare a pensare a gara2 in programma domenica a Trissino.





I primi brividi per la porta del Trissino arrivano al 3’ su due velocissime conclusioni di Rodriguez e De Oro che vanno a sbattere sul portiere pratese Zampoli. Il Trissino replica al 4° con un gran tiro di Cocco, premiato prima della gara come Mvp della regular season. Al 7’ un passaggio di Saavedra in area per l’incontenibile Mount viene fermato dalla difesa. Una bella occasione se la procura Saavedra la i veneti riescono a fermarlo; pochi istanti dopo è Zampoli a negare il gol a De Oro che si è trovato solo davanti a lui. Il Circolo Pattinatori continua a mettere in difficoltà i campioni, che si devono guardare dal tiro secco di Paghi nel corso del nono minuto. La conclusione di Nacevich esce d'un soffio, mentre Menichetti ferma in bello stile la conclusione di Cocco da lontano, mentre Mendez spara a lato da buona posizione. A 7’48 Mount serve Rodriguez ma Zampoli si fa trovare pronto. Nel giro di dieci secondi le due squadre vanno vicine al vantaggio: Menichetti ferma il tiro di Mendez su passaggio di Ipinazar, mentre Zampoli blocca il contropiede di Rodriguez. A 5’ dalla conclusione del tempo il portiere grossetano ferma il tentativo di Malagoli. A 2’66 Menichetti s’allunga per fermare Mendez. Nelle battute conclusive della prima frazione il Trissino aumenta la pressione ma la retroguardia difende bene la propria porta e a 28 secondi dalla fine De Oro si vede alzare dal portiere un tiro diretto sotto la traversa.

Dopo 1’15 dall’inizio della ripresa il Grosseto ha una grossa occasione per portarsi in vantaggio su una punizione di prima concessa per il fallaccio di Galbas su Rodriguez, ma Zampoli ipnotizza capitan Saavedra. In powerplay proprio il capitano mette alto sopra la traversa. Sul tiro di Saavedra respinto da Zampoli, il Trissino va in vantaggio su un veloce contropiede capitalizzato da Cocco. Al 5’ è Cocco a farsi parare da Menichetti il tiro diretto concesso per il decimo fallo di squadra grossetano. Al 10’ l’alza e schiaccia di Saavedra non sorprende Zampoli. Menichetti ferma bene Galbas a metà secondo tempo. A 10’33 dalla sirena la sciabola di Rodriguez. Un tocco di pattino di Mendez pochi secondi dopo sul tiro di Mount manda in lunetta De Oro per un rigore, ma Zampoli si distende e nega il pareggio all’Edilfox. Ci prova anche Nacevich ma la palla non ne vuol sapere di entrare. A 4’50 Cocco torna sul dischetto e questa volta riesce a infilare la punizione del 2-0. Passano appena quattro secondi Mount trova lo spiraglio giusto per accorciare e un minuto dopo Menichetti para il rigore di Cocco. Negli ultimi due minuti è un assalto con Mount che colpisce l’incrocio. Mister Achilli gioca l’ultima carta: toglie il portiere e mette cinque giocatori di movimento alla ricerca del 2-2. Il Trissino si chiude in difesa e a 24 secondi dalla fine Cocco, ancora lui, in contropiede segna a porta sguarnita il 3-1 finale,

La situazione delle semifinali

Gara1: Forte dei Marmi-Lodi 5-1; Grosseto-Trissino 1-3 - Gara2: sabato alle 20,45 a Lodi, domenica alle 18 a Trissino. - Gara3: 17 maggio a Trissino e Lodi; ev. gara4 20 maggio a Grosseto (Follonica) e Forte; ev. gara 5 a Trissino e Lodi.

Gara 1 semifinali, Edilfox Grosseto-Trissino 1-3 (p.t. 0-0)

EDILFOX GROSSETO Menichetti, Sassetti; Mount, Nacevich, Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella. All. Michele Achilli

TRISSINO: Zampoli, Bovo; Malagoli, Cocco, Schiavo, Pinto, Galbas, Mendez, Gavioli, Ipinazar. All. Alessandro Bertolucci.

ARBITRI: Carmazzi e Ferrari di Viareggio

RETI: nel s.t. 4’11 Cocco, 20’14 Cocco, 20’18 Mount, 24’36 Cocco.

NOTE: espulsione temporanea Galbas a 1’14 del s.t..

