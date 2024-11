Hockey A1. Super derby mercoledì sera in via Mercurio tra Circolo Pattinatori Grosseto e Follonica

Grosseto: Mercoledì sera alle 20,45 si accendono nuovamente i riflettori della pista Mario Parri, nel centro sportivo di via Mercurio, per ospitare il derby della Maremma tra Circolo Pattinatori Grosseto e Follonica Innocenti Costruzioni. Una sfida attesa e sentita per le due maggiori rappresentanti provinciali nell’hockey pista. L’ultima volta che le due cugine si sono trovate di fronte è stato esattamente sei mesi fa, il 1° maggio, in occasione di gara3 dei quarti di finale, vista dagli azzurri del golfo nel secondo supplementare grazie alla rete di Bonarelli, dopo un rigore sbagliato dal tedesco Max Thiel, che mercoledì vestirà la maglia del quintetto di Sergio Silva, come l’altro ex, Alessandro Franchi. Da quella sfida di playoff, il Cp Grosseto ha cambiato pelle, rivoluzionando la rosa con sette nuovi arrivi e mettendo in panchina “Mister Hockey” Massimo Mariotti, che contro gli avversari di turno è salito, ormai una ventina di anni fa, sul tetto d’Europa e del mondo, cucendo sul petto cinque scudetti.

Il posticipo della quarta giornata di andata non sarà una gara qualunque, ma una battaglia aperta a qualsiasi risultato. I padroni di casa sono alla ricerca della prima vittoria stagionale, dopo aver conquistato tre pareggi (curiosamente tutti per 3-3), che permettono di mantenere l’imbattibilità; gli azzurri, che di partite ne hanno affrontate due (una vinta e una persa), vogliono ripartire dopo le tre sconfitte in Champions League, che hanno fatto precipitare la squadra nella neonata Conference League, che permetterà di avere meno costi e avversari più facili.

In questi dieci giorni dalla trasferta di Montebello, di qualità nel primo tempo, ma con troppo rischi nella ripresa, il Grosseto di Mariotti punta a mettere in piedi uno spettacolo fatto di grande intensità e grinta, doti che hanno permesso di recuperare due reti contro l’ambizioso Bassano.

«Ci siamo allenati bene, con intensità, come facciamo dall’inizio dell’anno – dice Massimo Mariotti – ma la gara con il Follonica, sulla carta, sembra Davide contro Golia. Valutando le due rose e i valori interni ci sono delle differenze. Barozzi è ancora uno dei migliori tre portieri italiani, Montigel nonostante sia a fine carriera garantisce certezze e sicurezza; i due Banini sono di altissimo livello e Marco Pagnini sé pur sempre un campione d’Europa, senza contare gli acquisti di ex grossetani, che serviranno per le ambizioni, che sono di migliorare il terzo posto dell’anno scorso. Dopo il Trissino, a mio parere, è la più accreditata per la finale».

E il Grosseto «Dobbiamo ancora avere un’identità precisa, non abbiamo mai vinto, ma siamo imbattuti tra amichevoli e campionato; abbiamo fatto punti in campi difficili e contro il Bassano, una delle squadre che lottano per il secondo posto. Cercheremo di rendere la vita difficile al Follonica, non dobbiamo partire sconfitti e assicuro che lotteremo su ogni pallina. Sarà un grande spettacolo per la città di Grosseto».

I PRECEDENTI. Quello di mercoledì sera è lo scontro diretto numero 20 tra le due maremmane. Cinque le vittorie del Circolo Pattinatori (l’ultima il 28 aprile 2024 per 3-1 in gara2 dei quarti, la penultima il 28 ottobre 2024 in casa in regular season), tre i pareggi, undici le vittorie del Follonica Hockey.

I CONVOCATI. Il Grosseto si presenta al gran completo all’appuntamento con il derby: Fongaro, Irace; Saavedra, De Oro, Paghi, Cairo, Cabiddu, Giabbani, Sillero, Barragan.