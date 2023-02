Hockey A1. L'Edilfox Grosseto fermato sul campo del Forte dei Marmi

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Edilfox torna dalla trasferta di Forte dei Marmi con una sconfitta amara (4-3), maturata nella ripresa su una deviazione di Rossi, dopo essere stato due volte in vantaggio nella prima frazione. I ragazzi di Achilli recriminano per non aver realizzato il rigore del 4-4 a tre minuti dalla fine, ma specialmente nel primo tempo hanno disputato un grande incontro. In una giornata piena di risultati a sorpresa, il Grosseto mantiene il secondo posto, anche se in coabitazione con il Lodi, che ha pareggiato a Valdagno.



Le due cugine toscane hanno dato vita ad una gara vibrante, sempre vivace, anche bella solo nei primi venticinque minuti, con occasioni da una parte e dell’altra, con i portieri Gnata e Menichetti protagonisti di una serie di parate eccezionali.





Il primo ad essere chiamato al lavoro è il numero uno maremmano che al 6’ smanaccia un tentativo dell’intramontabile Gil. All’8’ il portiere grossetano ha la meglio un testa a testa con Cinquini. A spezzare l’equilibrio ci pensa però Alex Mount con un gran tiro dalla destra, dopo essere stato lanciato da De Oro, che fa secco Gnata. Al Forte bastano però sette secondi per rimettere in parità il match, con un gran bolide dal centro pista di Pedro Gil. Torner prova di ribaltare il match, ma il guantone di Menichetti ferma il bomber versiliese. Un tiro da lontano di Rodriguez viene fermato dal portiere rossoblù. Menichetti. La gara sale di tono e Gnata tiene a galla il Forte con una super parata su Rodriguez. Lombardi e Cinquini vengono murati dal portierone maremmano, mentre nell’azione successiva, in contropiede, torna in vantaggio con una rete dell’argentino Nacevich che da due passi supera Gnata, che poco dopo deve mettere una pezza sempre sul tentativo di Nacevich. Il Forte dei Marmi insiste, ma si espone ai rischiosi contropiede del Grosseto. A 5’40 Menichetti toglie dalla porta un tiro a colpo sicuro di Ambrosio, servito da Cinquini. A 5’12 per un fallo di Rodriguez su Ambrosio, Torner va sul dischetto, ma Menichetti ferma molto bene il rigore. A 3’18 è il capitano Saavedra a farsi parare una punizione di prima, concessa per il blù a Torner. Nei due minuti i versiliesi riescono in qualche maniera a resistere agli assalti del Cp. A 45 secondi dalla fine la trasversa salva Gnata sul tiro di Mount. E’ l’ultima emozione di un primo tempo nel quale Saavedra e compagni hanno tenuto testa molto bene ai vicecampioni d’Italia. La ripresa si apre con due tiri a lato di Ambrosio e De Oro. Il decimo fallo del Grosseto, dopo quasi tre minuti, permette ad Ambrosio di portare per la prima volta in vantaggio il Forte dei Marmi. Il Grosseto, sull’espulsione di Ambrosio, usufruisce di una punizione di prima che Mount non riesce a battere. In power play i grossetani non creano grossi pericoli. Il Forte dei Marmi fallisce con Ambrosio una punizione di prima sul fallo di Mount e la difesa resiste in inferiorità numerica. Il Grosseto trova la parità al 15’ sul decimo fallo del Forte dei Marmi, grazie ad una spettacolare punizione di prima di capitan Saavedra. La deviazione di Rossi sul tiro da fuori di Cinquini riporta avanti il Forte al 14’. Menichetti, fermando da campione una punizione di Ambrosio, tiene in vita le speranze di rimonta del Grosseto. A 3’22 l’Edilfox spreca però un’occasione d’oro per portare a casa un punto meritato: Mount viene atterrato in area, ma Stefano Paghi mette a lato il rigore al secondo tentativo. Il Grosseto ci prova fino in fondo, mettendo per due volte il quinto giocatore di movimento in campo, ma il bunker locale resiste fino alla fine.

I risultati del 20° turno: Montecchio Precalcino-Vercelli 0-4, Gds Forte dei Marmi-Edilfox Grosseto 4-3, Sarzana-Sandrigo 5-5, Valdagno-Lodi 1-1, Teamservicecar Monza-Galileo Follonica 3-1, Montebello-Viareggio 2-2; domenica: Trissino-Bassano.

La classifica: Trissino 49; Edilfox Grosseto e Lodi 38; Sarzana 37; Forte dei Marmi 36; Follonica 35; Bassano 34; Vercelli 31; Valdagno 22; Monza 21; Sandrigo 20; Viareggio 12; Montecchio Precalcino 9; Montebello 8.

Forte dei Marmi-Edilfox Grosseto 4-3

GDS FORTE DEI MARMI: Gnata, Taiti; Gual, Ambrosio, Lombardi, Gil, Illuzzi, Cinquini, Rossi, Torner. All. Roger Molina.



EDILFOX GROSSETO: Menichetti, Sassetti; Mount, Nacevich, Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella. All. Michele Achilli.



ARBITRO: Joseph Silecchia, Vincenzo Marinelli.



RETI: nel p.t. 7’48 Mount, 7’55 Gil, 15’08 Nacevich, 20’37 Rossi; nel s.t. 3’14 Ambrosio, 10’56 Saavedra, 13’03 Rossi



NOTE: espulsione temporanea (2’) Torner, Ambrosio, Mount.