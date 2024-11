Hexen Duo per “Giovani in musica” al Polo Bianciardi

Giovedì 21 novembre un recital pianistico a quattro mani di Sara Salvietti e Caterina Mega per il festival di Agimus con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi

Grosseto: Il festival “Giovani in musica” di Agimus torna giovedì 21 novembre alle ore 18 nell'Aula magna del Polo Bianciardi di Grosseto con il concerto di Hexen Duo, un'esibizione a quattro mani delle pianiste Sara Salvietti e Caterina Mega. Il programma prevede l'esecuzione di composizioni di Schubert (Fantasia in Fa minore, op. 103, D. 940), Rachmaninov (Six Morceaux Op. 11: Barcarolle, Theme Russe, Romance, Slava!) e Busini (Finnländische Volksweisen, Op.27, BV 227). L'ingresso è gratuito.

“Giovani in musica” è organizzato da Agimus Grosseto nell'ambito del progetto “Attraverso i suoni” con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, il patrocinio dell'assessorato al Sociale del Comune di Grosseto e il contributo della Fondazione CR Firenze e Castagneto Banca 1910.

La formazione Hexen Duo è nata nel 2022 sotto la guida del maestro Daniela De Santis. Il duo composto dalle giovani pianiste Sara Salvietti e Caterina Mega ha partecipato a seminari e masterclass tenuti dai maestri Jean-Francois Antonioli, Raquel Hernandez Carrion, Henrique Lopez Herreros. È stato premiato in concorsi nazionali e internazionali, vincendo in particolare il primo Premio alla 23a edizione del Concorso musicale “Riviera Etrusca”. Ha preso parte, inoltre, a vari eventi: nel 2023 si è esibito al Teatro Niccolini di Firenze e quest'anno è stato selezionato per partecipare a rassegne musicali organizzate all'Institut Français di Firenze e al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

Nella foto: Hexen Duo, Sara Salvietti e Caterina Mega