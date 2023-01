Help center alla stazione: ecco gli orari di apertura

Lo sportello rivolto alle persone senza dimora è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì mattina e il martedì pomeriggio, ma è possibile anche fissare appuntamenti in altri giorni.



Grosseto: Sarà aperto il lunedì, mercoledì e venerdì mattina, dalle 8.30 alle 11.30, e il martedì pomeriggio, dalle 15 alle 18, l’Help center alla stazione di Grosseto. Lo sportello rivolto alle persone senza dimora è nato dalla collaborazione tra Coeso Società della Salute e Ferrovie dello Stato Italiane, con il supporto del Comune di Grosseto e della Regione Toscana, e prende il posto dello sportello Povertà e disagio che, da anni, il Coeso aveva attivato in via Verdi.





“Oltre ad aumentare l’orario di apertura del servizio – dice la direttrice di Coeso Società della Salute Tania Barbi – che passa da un pomeriggio a quattro volte a settimana, il cambio di sede è strategico, perché permette ai nostri operatori di essere presenti in un luogo dove, da sempre, si ritrovano molte persone che vivono una condizione di disagio”.

L’Help center di piazza Marconi a Grosseto rientra nella rete coordinata dall’Osservatorio nazionale della Solidarietà nelle stazioni (Onds), progetto di FS Italiane e Anci, che conta, ad oggi, 19 Help center in altrettanti terminal ferroviari e in aggiunta agli orari di apertura indicati, sarà possibile ricevere le persone in altri giorni su appuntamento, chiamando il numero 331 613 6397. Lo sportello, che è stato ufficialmente inaugurato nel mese di dicembre, offre servizi di ascolto, orientamento e presa in carico di persone senza dimora e adulti in condizione di grave emarginazione sociale. L’obiettivo è garantire l’accesso ai servizi delle persone che vivono in povertà estrema, fornendo risposte tempestive ai loro bisogni. “Tutto questo anche grazie al supporto di una forte rete attivata negli anni con il Terzo settore, con le Forze dell’Ordine e con gli altri servizi pubblici”, dice Alberto Castagnini, operatore e referente dell’Help center.

Anche i cittadini possono segnalare allo sportello situazioni di povertà e marginalità estrema di cui sono a conoscenza per favorire, così, l’avvio di una relazione di aiuto con le persone in stato di bisogno.