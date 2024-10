Gusto Lovers: buona la prima!

Sovicille: Si è chiusa la prima edizione di “GUSTO LOVERS”, il primo evento food&beverage del territorio per le eccellenze del settore della ristorazione e della produzione di alimenti e vini della regione.

Circa 3.500 presenze in una giornata di sole che dalla mattina alla sera ha visto arrivare appassionati, famiglie, esperti, istituzioni e turisti anche da fuori Italia. Un continuo afflusso per tutta la giornata di un pubblico variegato con tanti giovani, molti bambini e anche degli amici a quattro zampe rendendo molto conviviale il contesto.

Molta gioventù anche tra i 28 espositori food&beverage, tutti di alto profilo, sia locali che da tutta la regione: una connotazione importante per un pubblico attento in cerca di alta qualità e unicità.

“Grande soddisfazione - dichiara lo chef Leonardo Fiorenzani - che ripaga la fatica di questi giorni. Nonostante le piogge siamo riusciti ad allestire il tutto e se anche qualche disagio è rimasto, il pubblico intervenuto fino alla chiusura ha partecipato con entusiasmo. L’obiettivo di far incontrare il territorio, stellati ed eccellenza è stato raggiunto con soddisfazione di tutti: partecipanti e pubblico. Siamo già al lavoro per la prossima edizione, senza fermarsi mai. Per noi è un periodo fervido di traguardi e non intendiamo fermarci qui. Pronti a ripartire per consolidare quanto raggiunto e andare ben oltre: per noi, per il territorio, per il settore, per le nostre famiglie. Un ringraziamento alle associazioni di Sovicille che ci hanno supportato e al Dit’Unto che è venuta ad aiutarci in questa nostra prima edizione”.

“Mi ha particolarmente colpito - dichiara Antonio Adalberto Munafò presidente di Confesercenti Sovicille - la partecipazione di tanti giovani sia tra i visitatori che tra gli espositori. E’ stato un evento fresco, leggero, giovane e spensierato. Il mio più sentito e sincero ringraziamento va alle Associazioni del territorio: La Racchetta, il Busso, la Pubblica Assistenza e I Carabinieri in Pensione. E’ stato bellissimo vedere tanti volontari lavorare insieme per tanti giorni per realizzare un grande evento per tutti. Un ringraziamento lo devo anche alle aziende di Sovicille che hanno partecipato come espositori ed agli sponsor locali, che hanno dato il massimo nelle loro reali possibilità. Sovicille ha dimostrato ancora una volta di essere una comunità stupenda ed è stato bellissimo per noi vedere insieme i volontari, le imprese espositori, le imprese sponsor, i cittadini e l’Amministrazione Comunale uniti in un momento di grande gioia ma anche di grande spessore culturale. L’Enogastronomia di qualità e le professionalità di Sovicille sono un vero patrimonio territoriale e culturale pilastro della nostra comunità”

A fine serata, come da programma, una giuria composta da esperti nazionali e rappresentanze locali di food e guidata dal giornalista Federico Minghi - presenti il giornalista Antonino Palumbo, il presidente di Confesercenti Sovicille Antonio Adalberto Munafò, lo chef stellato Alessandro Rossi del ristorante Il Gabbiano di Marina di Grosseto, dal giornalista Luca Managlia, dal giornalista Marco Gemelli, dal presidente Niccolò Savigni del Consorzio di Tutela della Cinta Senese, dalla food blogger Elisabetta Durante in arte Dolce Giuridica e dal produttore locale il Macellaio Giuliano Fanti della Macelleria Fanti di Sovicille - hanno assegnato il Premio al Migliore Prosciutto da Cinta Senese con lo scopo di promuovere ulteriormente questo prodotto frutto di passione, tenacia e tanta storia.

Tra gli stand presenti anche il neonato Distretto Biologico della Val di Merse e l’Alleanza Carbon Neutral per testimoniare l’impegno del territorio e dei suoi attori nei confronti dell’ambiente, della sostenibilità e di un vivere e mangiare sempre più sano e rispettoso.

L’Evento è stato organizzato da La Sosta del Cavaliere di chef Leonardo Fiorenzani e Michela Bigio in collaborazione con Confesercenti Sovicille e la partnership e il Patrocinio di Confesercenti Siena, Comune di Sovicille, Comune di Siena, Ambasciatori del Gusto, Consorzio di Tutela della Cinta Senese DOP, Il Forchettiere, MyTuscany, DMO Terre di Siena. Si avvalsa della partecipazione dell’Associazione La Racchetta ODV Sez. Sovicille, Associazione "Il Busso" Torri e dall’Associazione La Pubblica Assistenza Montagnola Senese, I Carabinieri in Pensione e Associazione Dit’Unto di Villa a Sesta.