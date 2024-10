Gustatus, la CRI sarà presente con un proprio stand

Orbetello: La Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d'Argento, sarà a Gustatus - edizione 2024, come da richiesta del Comune di Orbetello, con apposito presidio di primo soccorso sanitario dedicato, con due ambulanza BLSD, con autista e soccorritore, più due soccorritori a piedi, che dovranno essere richiesti per il periodo di maggior affluenza dalle 17 alle 24.

Oltre a questo ci saranno anche altre iniziative, come uno stand allestito dalla Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d'Argento, messo a disposizione dal Comune di Orbetello e dal Consorzio di Promozione turistica Welcome Maremma. I giorni della kermesse sono stati fissati dal 31 di ottobre al 3 di novembre.

Oltre ai propri volontari, la Croce Rossa Italiana, Comitato Costa d'Argento, potrà impegnare coloro i quali vogliono venire ad Orbetello, per questo evento, con la formula del progetto vacanze e volontariato. In alcuni hanno già aderito da varie città italiane. Info per ulteriori adesioni: costadargento@cri.it

Per mettere a punto i dettagli si è svolta apposita riunione, in questi giorni, nel salone delle conferenze del Comitato, sede di Orbetello, incontro al quale sono intervenuti, insieme ai consiglieri, al direttore sanitario, il vice presidente, i delegati di area salute, area giovani, area 2 socio assistenziale, area 3 protezione civile, altri collaboratori per questo evento, che vedrà impegnata la Cri, con decine di volontari ed uno stand con il mercatino solidale, una mostra di gadget di Cri, la presentazione di varie iniziative, il trucca bimbi curato da area giovani. Tutte le iniziative, nei quattro giorni di Gustatus, saranno organizzate nello stand di Cri messo a disposizione dagli organizzatori e negli spazi antistanti. Sarà una occasione di incontro con la comunità locale ed i numerosi turisti, in questi quattro giorni di rassegna con i sapori del Gusto, appunto Gustatus. Una vetrina per Orbetello, ma anche per i suoi sapori e gusti, voluta cone ogni anno dall'assessorato al turismo dell'amministrazione municipale.