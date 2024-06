Guardia Costiera: Corso ai militari sull’utilizzo del defibrillatore

Porto Santo Stefano: Si è concluso, nella giornata di ieri, il corso B.L.S.D. Adulto e Pediatrico (Basic Life Support And Defibrillation) organizzato dalla Capitaneria di porto di Livorno e dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano in collaborazione con la Argentario Scuba Point - Centro di formazione BLSD IRCOM accreditato presso la Regione Toscana. Il corso, suddiviso in due sessioni e condotto da istruttori qualificati, è stato rivolto a 33 militari in servizio presso il Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano tra i quali alcuni imbarcati sulle unità navali del Corpo e altri che effettueranno i controlli di sicurezza sulle spiagge nel corso dell’imminente inizio della stagione balneare.



L’acquisizione delle conoscenze necessarie nelle tecniche di sostegno di base alle funzioni vitali e di utilizzo del defibrillatore costituisce, infatti, un approfondimento delle capacità di gestione del soccorso da parte dei militari della Guardia Costiera di Porto Santo Stefano e risulta particolarmente importante per migliorare la propria professionalità nello svolgimento dell’attività di salvaguardia della vita umana in mare.

Al termine della giornata, il Responsabile del Centro di Formazione e gli Istruttori BLSD hanno voluto ringraziare tutto il personale della Guardia Costiera ed hanno sottolineato quanto sia importante per loro contribuire alla diffusione della cultura sanitaria del primo soccorso e dell’uso del DAE soprattutto al personale delle Capitanerie di Porto impegnato quotidianamente a garantire la sicurezza in mare.