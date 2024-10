Grosseto: Scontro auto-furgone, due donne ferite. Interviene anche Pegaso 2. Il 118 della Asl Toscana sudest è stato attivato oggi attorno alle ore 14:55 per un incidente stradale avvenuto in città in Via Aurelia Nord.

Nel sinistro, coinvolte tre auto e un furgoncino. Sul posto ambulanza della Croce Rossa di Grosseto e Anpas. Attivato anche Pegaso2. Ferite due donne, una di 36 anni trasportata in codice 2 al Pronto soccorso de Le Scotte di Siena con Pegaso 2 e un’altra trasportata al Pronto soccorso di Grosseto in codice minore. Sul posto anche le Forze dell'Ordine.