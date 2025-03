Attualità Grosseto. Prima infanzia: in arrivo il questionario per monitorare la qualità dei servizi educativi 27 marzo 2025

Grosseto: Il Comune di Grosseto informa che prenderà il via il prossimo Primo aprile il monitoraggio sulla qualità dei servizi educativi per la prima infanzia di Grosseto. Il tutto sarà fatto tramite un'indagine di customer satisfaction cui parteciperanno le famiglie dei piccoli che frequentano le nostre strutture. Sarà pertanto disponibile, sino al 30 aprile, un questionario on line al seguente link: https://comunegrosseto.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=Servizi_Educativi_2025&ELINE=false. L'iniziativa rientra nel più ampio lavoro di crescita della qualità dei servizi che questo Ente porta avanti con convinzione. Le risposte ricevute serviranno infatti a programmare al meglio le attività offerte. L'esito dei questionari compilati, elaborati dal servizio di coordinamento dei servizi educativi in collaborazione con l'ufficio statistica del Comune di Grosseto, sarà descritto nel report che verrà successivamente reso pubblico.



