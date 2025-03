Grosseto ottiene il finanziamento per il progetto “Vivi Grosseto”: sicurezza e valorizzazione del centro storico

Grosseto: Il Comune di Grosseto ha ottenuto un finanziamento di circa 93mila euro, cofinanziato per il 30%, per la realizzazione del progetto “Vivi Grosseto”, un’iniziativa volta a migliorare la sicurezza e la vivibilità del centro storico attraverso attività culturali e sociali.

L’idea, nata su impulso dell’assessore Riccardo Megale, che detiene le deleghe alla sicurezza e al turismo, punta a valorizzare le Mura medicee attraverso un programma di eventi pensato per coinvolgere la cittadinanza e in particolare i giovani. Cinema, musica, workshop e teatro saranno strumenti per promuovere la partecipazione e rendere più vivi e frequentati alcuni luoghi della città, contribuendo così anche al loro presidio e alla percezione di sicurezza.

“Questo progetto dimostra come sicurezza e cultura possano andare di pari passo – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore Riccardo Megale –. Rendere più attrattivi e vissuti alcuni spazi significa anche renderli più sicuri. ‘Vivi Grosseto’ trasformerà le Mura medicee in un punto di riferimento per la comunità, incentivando la socialità e contrastando il disagio attraverso iniziative di qualità”.

Nei prossimi mesi il progetto prenderà forma con iniziative mirate a rendere le Mura medicee sempre più centrali nella vita cittadina.