Grosseto: Nuove funzioni per l’impianto della sala consiliare

Grosseto: La sala del Consiglio comunale diventa ancora più tecnologica e al passo con i tempi. Negli ultimi mesi, su impulso del presidente Fausto Turbanti, sono infatti state aggiornate e implementate le funzioni dell’impianto audio e video dell’aula.



La novità più rilevante riguarda l’attivazione del portale web per il cittadino “Concilium tv”, che raccoglie le riprese e le trascrizioni delle sedute. Una vera e propria rivoluzione nel sistema di consultazione delle riunioni del Consiglio, perché per la prima volta consente l’indicizzazione completa per parole chiave di ordine del giorno, oratori e trascrizioni sincronizzate con video e audio e permette di impostare le ricerche degli utenti in tutto l’archivio o su una singola seduta. Non ultima la possibilità di condividere i contenuti direttamente sui social o acquisendone il link.

Inoltre i consiglieri potranno avvalersi di un’applicazione che permette di seguire i lavori anche da remoto e di partecipare come se fossero in presenza, con votazioni, richiesta di prendere la parola, visualizzazione del tempo a disposizione per gli interventi e degli altri oratori in attesa, inserimento e consultazione dei documenti in tempo reale.

“Siamo orgogliosi di questo cambio di passo così importante per la sala consiliare – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente Fausto Turbanti – perché rientra in pieno nell’iter che come Amministrazione stiamo portando avanti nell’ambito della transizione digitale e perché, nonostante l’ampliamento delle funzioni, ci consente un risparmio di circa 3500 euro all’anno rispetto al precedente contratto. Un percorso virtuoso che va a vantaggio sia dei cittadini, che, grazie al portale a loro dedicato, potranno contare su uno strumento costantemente aggiornato ed efficiente per rimanere sempre informati sulle attività del Consiglio, sia dei consiglieri, che potranno collegarsi anche dall’esterno in caso di difficoltà a partecipare in presenza alle assemblee, per esempio a causa di malattia o impedimenti personali, senza perdere alcuna funzionalità legata al loro ruolo. Per rendere effettivamente attuabile quest’ultima opzione, il prossimo passo sarà la modifica del regolamento del Consiglio comunale. Il punto di forza del nuovo sistema è la possibilità di effettuare ricerche mirate con parole chiave, per poter riascoltare o leggere in prima persone il dibattito sui temi che di volta in volta interessano gli utenti. Un altro obiettivo raggiunto, dunque, nell’ottica del miglioramento e della semplificazione della comunicazione, anche attraverso strumenti tecnologici, verso la cittadinanza. Grazie alla società Netspring per il supporto tecnico in questo perfezionamento dell’impianto”.

Resta invariata la possibilità di seguire il Consiglio in diretta sul canale YouTube del Comune di Grosseto. Questo nuovo sistema viene già utilizzato da circa 800 enti e istituzioni e in Toscana è in uso, per esempio, nei Comuni di Pisa, Firenze e Siena e nel Consiglio regionale.