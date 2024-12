Grosseto: notte di San Silvestro in piazza Dante con LOccasione, il Dj set di Rds e Gaetano Gennai

Grosseto: Sarà un Capodanno da festeggiare sotto le stelle quello organizzato da Ad Arte Spettacoli per il Comune di Grosseto, che si aprirà in piazza Dante alle ore 21 di martedì 31 dicembre 2024, con ingresso gratuito. Un palinsesto ricco, con la presentazione del comico Gaetano Gennai, volto noto di "Quelli che il calcio", dello show "Vernice fresca" e di "Domenica In", tanto per citare alcune trasmissioni alle quali ha partecipato, che darà il via alla festa alle 21.30 con il concerto della band “LOccasione”, lasciando spazio dalle 23 al power mix special party, con Dj set di Rds, che proporrà i grandi successi della musica dance dagli anni Novanta ad oggi, fino al brindisi di mezzanotte insieme agli auguri degli amministratori del Comune di Grosseto e di nuovo spazio alla musica fino alle 2 del mattino.

“Sarà un Capodanno speciale per tutta la città di Grosseto – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -, un’occasione unica per festeggiare insieme sotto il cielo di piazza Dante. Con una serata ricca di musica, divertimento e con la partecipazione di artisti locali e nazionali, vogliamo offrire ai cittadini e ai visitatori un evento di qualità. Un brindisi a mezzanotte, insieme agli amministratori comunali, sarà il momento simbolico per dare il benvenuto al nuovo anno con speranza e ottimismo. Invito tutti a partecipare e a vivere questa serata di festa con gioia e serenità”.

“Quest’anno – aggiunge l’assessore alla Cultura Luca Agresti -, grazie alla collaborazione con Ad Arte Spettacoli, abbiamo creato una serata che unisce musica, divertimento e condivisione, coinvolgendo artisti e dj di grande talento. Vogliamo offrire ai grossetani e ai turisti una festa che rispecchi il nostro spirito di comunità, ma anche un’occasione per valorizzare la piazza e il nostro centro storico, che in queste ricorrenze si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Siamo entusiasti di dare il via al 2025 con una festa che promette di essere memorabile”.

LOccasione

Vincitori dell'edizione 2020 del "Sanremo Rock Festival", sono una band residente a Siena, nata nel 2011 da un gruppo di studenti universitari tutti "fuori sede”, tra cui alcuni grossetani. Sette musicisti, giovani e talentuosi, per un progetto originale, fresco ed energico che coniuga il cantautorato italiano con sonorità che vanno dal folk-rock allo ska e al reggae. Nel live show emergono tutte le caratteristiche della band: lo spirito ironico e scanzonato e la capacità di trascinare il pubblico tra ritornelli corali, riff strumentali e sfrenati assolo di tromba e violino. Nel 2021 hanno pubblicato l’album Vendemmie Varie 2011-2021 (Mr Blue Records), che raccoglie i brani più rappresentativi dei primi dieci anni di attività della band. Nell’agosto 2023 è uscito il singolo "Fuori dal coro", frutto della collaborazione con Finaz (chitarrista e co-fondatore della Bandabardò). A far parte della band sono Domenico Petrilli, voce; Mario Tortoriello, chitarra acustica e cori; Riccardo Fratarcangeli, chitarra elettrica; Filippo Turillazzi, basso elettrico; Niccolò Maggi, batteria; Biagio Mazzafera, tromba; Andrea Frosolini, violino.





Power mix special party, con Dj & vocalist di Rds

Una serata di musica dance a cura di Radio Dimensione Suono, una delle più importanti emittenti italiane, con tutte le migliori Hit Anni 90, anni 2000 e grandi successi di ogni epoca. In consolle Ricky Battini e Maurizio Rocca che si alterneranno nella scaletta musicale, per coinvolgere ed intrattenere il pubblico con il supporto delle voci di Melania Agrimano e Beppe De Marco. Insieme a loro ci saranno tre ballerine che durante lo spettacolo regaleranno al pubblico i gadget di Rds.





Gaetano Gennai

Autore, comico e presentatore, sarà lui a condurre la serata. Tra il 1985 e il 1988 lavora come autore per gli sketch di comici ed imitatori in trasmissioni come “Chi tiriamo in ballo?” di Gigi Sabani. Una delle sue prime apparizioni televisive come comico avviene nel 1989 in “Vernice fresca”, trasmissione condotta da Carlo Conti. A partire dal 1997 ricopre piccoli ruoli come attore in alcuni film di Leonardo Pieraccioni per poi tornare negli anni duemila a lavorare in TV: nel 2000 è nel cast di “Domenica In” su Raiuno, nel 2001 conduce “Voglia di ballare” (assieme a Cristiano Militello su Italia 7), nel 2002 e 2003 partecipa a “Quelli che il calcio” su Rai 2, sempre dal 2003 nella trasmissione di Raiuno “I raccomandati” di Carlo Conti. Nel 2023 conduce il programma di cucina "Pillole di sapori" su Donna Tv.