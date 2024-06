Grosseto: Modalità di prenotazione degli appuntamenti dei servizi demografici. Si ricorda che dal 15 maggio sono cambiate le modalità di prenotazione degli appuntamenti, in particolare:

CARTA IDENTITÀ

L'appuntamento deve essere prenotato esclusivamente al seguente link: https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/cittadino/n/sc/wizardAppuntamentoCittadino/sceltaComune. Solo in caso di urgenze documentate (furto, smarrimento, viaggio imminente, salute…) è possibile richiedere un appuntamento inviando una richiesta all'indirizzo email urgenze.cie@comune.grosseto.it, rispettando le seguenti indicazioni: descrivere l'urgenza; allegare copia documentazione a supporto della richiesta (denuncia, titolo di viaggio…); indicare numero di cellulare/telefono; allegare copia di un documento di riconoscimento se disponibile. Le richieste incomplete non saranno prese in considerazione e l'urgenza sarà valutata dall'ufficio.

CERTIFICATI – AUTENTICHE – ATTI NOTORI – VARIE

L'appuntamento dovrà essere prenotato esclusivamente al seguente link:https://demografici.comune.grosseto.it/hypersicportalx/portale/anagrafe/prenotazioni. Sarà necessario effettuare una prenotazione per ogni pratica richiesta, anche dal medesimo utente. Per esempio: se il cittadino ha necessità di ricevere un'autentica di copia + un'autentica di firma + un certificato anagrafico, dovrà prenotare tre appuntamenti anche consecutivi.

SPID

L'appuntamento dovrà essere prenotato esclusivamente al seguente link:https://demografici.comune.grosseto.it/hypersicportalx/portale/anagrafe/prenotazioni.aspx.

ISCRIZIONI E VARIAZIONI ANAGRAFICHE

Per la presentazione di dichiarazioni di residenza presso l'ufficio l'appuntamento dovrà essere prenotato esclusivamente al seguente link:https://demografici.comune.grosseto.it/hypersicportalx/portale/anagrafe/prenotazioni.aspx. Le istruzioni per la trasmissione delle istanze telematiche sono consultabili ai seguenti link: https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/cambio-di-residenza-in-tempo-reale/ oppure https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-anagrafici/cambio-di-residenza/.

COPPIE DI FATTO – ATTESTAZIONI DI SOGGIORNO – AGGIORNAMENTI ANAGRAFICI

L'appuntamento dovrà essere prenotato esclusivamente contattando i numeri telefonici: 0564-488775/0564-488542/0564-488558/0564-488886/0564-488729/0564-488768. Per approfondimenti sui servizi erogati si rimanda alle pagine dedicate presenti sul sito istituzionale.