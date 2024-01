Grosseto-Insieme in Rosa porta allegria ai bambini ricoverati

Le volontarie dell’associazione hanno consegnato al Misericordia le calze fatte a mano



Grosseto: L’associazione Insieme in Rosa onlus, come da tradizione, ieri ha portato colori allegria e doni alla pediatria dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Le "befanine" hanno consegnato calze, realizzate a mano dalle volontarie, ai bambini che in questi giorni di festa sono ricoverati. Un’iniziativa mirata a regalare un momento di gioia.

"Insieme in Rosa" è un’associazione di volontariato nata a Castiglione della Pescaia per raccogliere, anche attraverso la gestione e l’organizzazione di eventi, fondi da destinare a progetti per la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie oncologiche nel nostro territorio. Ad accompagnare le volontarie erano presenti Sandra Novelli, responsabile Infermieristica percorso pediatrico di Grosseto Simona Burresi, coordinatrice pronto soccorso, Simone Geraci, responsabile medico della medicina d'urgenza del pronto soccorso pediatrico, Antonella Dovani, Direttore UOC Direzione Infermieristica e Silvia Badii, Medico Pediatra di Pediatria e Neonatologia.